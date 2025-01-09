Израильская мощь: как F-35I Adir уничтожил ПВО Ирана Брэндон Дж. Вайхерт

9.01.2025, 12:30

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Исламская Республика стала по сути беззащитна.

Уничтожение Израилем иранской ПВО с помощью F-35I доказывает, что этот самолет, несмотря на массу проблем в ходе разработки, стал весьма мощным истребителем.

После чудовищных атак ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года израильское правительство инициировало серию ударов по своим врагам, чтобы добиться возмездия за террористические атаки на Израиль и восстановить сдерживание, утраченное в результате этих атак.

Начав с контрудара по целям ХАМАСа в Газе, израильтяне нанесли мощные удары по своим врагам на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и даже по поддерживаемой Ираном террористической сети «Хезболла» на севере Ливана.

Более того, израильским ВВС даже удалось нанести удары большой дальности по поддерживаемым Ираном хуситам в далеком Йемене и по целям в самом Иране.

Истребитель F-35I ВВС Израиля

Блестящая демонстрация силы Израиля

После этих ошеломляющих израильских авиаударов по иранским целям правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху с гордостью объявило, что уничтожило один из ключевых компонентов иранской сети ПВО, считающейся довольно сложной. Бесчисленные системы ПВО С-300 российского производства были уничтожены ударными боевыми самолетами пятого поколения F-35I Adir, которые израильтяне нацелили на территорию Ирана.

Израиль заявляет, что уничтожил иранские сети ПВО, окружающие ключевые объекты на территории страны. Другими словами, израильские военные утверждают, что они сохраняют и наращивают превосходство. К тому же эти ключевые цели уязвимы для повторных атак ВВС Израиля.

Более того, теперь, когда проиранский (и поддерживаемый Россией) режим Башара Асада в Сирии рухнул, израильтяне захватили значительные территории страны, граничащие с их восточными территориями. ЦАХАЛ закрепился в Сирии и создал своего рода воздушный коридор, по которому его самолеты могут спокойно наносить удары по Ирану и возвращаться в безопасное место.

Отсутствие надежной противовоздушной обороны означает, что теперь в любом боевом столкновении с Ираном все карты в руках Израиля.

Комплекс С-300 противовоздушной обороны Ирана

Но действительно ли Израиль уничтожил всю сеть иранской ПВО? Разумеется, Иран располагает не только С-300 российского производства. После израильского удара, в результате которого были выведены из строя все иранские батареи ПВО С-300, исламистский режим в Тегеране старался преуменьшить нанесенный ущерб. Как израильское правительство, так и администрация Байдена заявили The Times of Israel, что Исламская Республика «по сути беззащитна».

В апреле прошлого года иранцы выразили заинтересованность в приобретении более мощной российской системы ПВО С-400. Однако к ноябрю Иран заявил, что российская система ему не нужна. Вместо нее у иранцев есть система Bavar-373, которая, по утверждению Тегерана, сопоставима с российской С-400. Согласно иранским государственным источникам, Bavar-373 – это система ПРО дальнего радиуса действия, которая якобы может уничтожать израильские и американские боевые самолеты пятого поколения.

Разумеется, тут стоит задаться вопросом: почему эти системы не сбили израильские самолеты F-35I, позволив им уничтожить иранские объекты С-300 и важные иранские военные объекты во время октябрьских авиаударов по Исламской Республике?

У Ирана нет надлежащей доктрины противовоздушной обороны

Дело в том, что иранцы с трудом обеспечивают работу своей сети ПВО. Отчасти это объясняется тем, что со времен ирано-иракской войны 1980-х годов (которую Иран едва пережил) государство не воевало с близкими или равными соперниками.

Но есть и другие причины. Например, помимо того, что иранские военные оснащены старыми системами собственной разработки, у них нет соответствующей доктрины для эффективного использования систем ПВО. Хотя старые системы не особенно эффективны против новых боевых самолетов пятого поколения, таких как F-35I, отсутствие понимания науки и тактики, лежащей в основе надежной противовоздушной обороны, осложняет иранские попытки защиты.

Тем временем иранцы расширили свой оборонительный периметр на контролируемые шиитами зоны соседнего Ирака. Но этот расширенный периметр обороны опять же мог бы помочь только в том случае, если бы иранцы использовали эффективные технологии и имели адекватную доктрину ПВО.

Так что израильтяне действительно фактически обеспечили себе эскалационное господство над иранцами.

Эскалационное господство Израиля

Ослабленное центральное сирийское правительство после Асада фактически руководит разделом Сирии, в результате чего израильтяне захватили часть западной Сирии в районе Голанских высот.

Израильтяне пытаются создать воздушный коридор, чтобы их самолеты могли наносить удары в глубину территории Ирана. Если иранская ПВО действительно ослаблена так, как утверждают Израиль и США, то в ближайший год или около того Тегеран ожидают адские бомбардировки, поскольку израильтяне стремятся покончить с угрозой иранского режима, а американцы поддерживают их инициативу.

Истребитель F-35I ВВС Израиля

Уничтожение Израилем иранской ПВО с помощью F-35I доказывает, что этот самолет, несмотря на массу проблем в ходе разработки, стал весьма мощным истребителем.

Брэндон Дж. Вайхерт National Interest

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