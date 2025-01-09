В Речице судили учительницу, которая входила в состав избирательной комиссии 9.01.2025, 12:34

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Женщину судили по «политической статье».

В суде Речицкого района 8 января состоялось рассмотрение административного дела, в котором учительницу Светлану Сашенко, которая входила в состав избирательной комиссии, обвиняли по части 2 статьи 19.11.

Какое наказние придумал «судья» Геннадий Шевель пока неизвестно, пишет «Гомельская весна».

Правозащитники выяснили, что Светлана Сашенко до недавнего времени работала учительницей истории в одной из школ Речицкого района. В 2018 году во время выборов в местные советы депутатов она входила в состав так называемой избирательной комиссии.

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