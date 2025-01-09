Катастрофа в Лос-Анджелесе: огонь добрался до Голливуда и угрожает «Оскару»
- 9.01.2025, 12:34
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Уже известно о пяти погибших, еще 100 тысяч человек должны эвакуироваться.
Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд, а 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, из-за пожаров погибли 5 человек. Огонь уничтожил сотни жилых домов и до предела истощил ресурсы пожаротушения и водоснабжения.
Как сообщается, тушение пожаров затрудняет сухой ураганный ветер.
«Этот огненный шторм - самый большой», - прокомментировала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.
Вечером 8 января на выжженных Голливудских холмах вспыхнул новый пожар. Теперь в округе Лос-Анджелес их бушует минимум шесть.
Пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации людей в районе Голливудского бульвара, Малхолланд Драйв и Лорел Каньон Бульвар - все это знаковые адреса для индустрии развлечений. В этом районе находится и театр «Долби», где проходит церемония вручения премии «Оскар». Организаторы отложили объявление номинантов на два дня. Также сообщается, что огонь уничтожил дома голливудских актеров Адама Броуди и Лейтон Мистер.
Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе уже оценивается в 50 миллиардов долларов.
«Мы столкнулись с исторической природной катастрофой», - заявил директор по управлению чрезвычайными ситуациями округа Лос-Анджелес Кевин Макгоуэн.
Как сообщается, из-за стихии обесточено около 300 000 домов и предприятий, а школы отменили занятия. На борьбу с огнем также перебросили тысячу спасателей из соседних штатов.