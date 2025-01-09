«Белтелеком» предложил услугу по «многочисленным пожеланиям» белорусов 9.01.2025, 12:41

Уйти в отрицательный баланс не получится.

Национальный оператор электросвязи «Белтелеком» запустил новую услугу под названием «Кредит доверия». Суть заключается в том, что теперь абоненты могут пользоваться Интернетом даже при отрицательном балансе (правда, в рамках установленного лимита). Если раньше для того, чтобы быть в плюсе, нужно было брать обещанный платёж, то теперь можно обойтись без этого.

В компании объяснили, что своеобразный кредит ввели по «многочисленным пожеланиям» белорусов. Так, с 8 января при отсутствии денег на балансе и уходе в минус, можно подключить услугу и оставаться на связи. Правда, в «Белтелекоме» уточнили, что максимальная сумма лимита — 80 рублей. То есть уйти в отрицательный баланс на 90, 100 и более рублей не получится.

«Блокировка услуг осуществляется при достижении баланса в минус 80 рублей. После пополнения счёта до положительного значения абоненты снова смогут пользоваться услугами связи без ограничений», — объяснили в компании. Там добавили, что такая возможность не бесплатная: для её подключения нужно будет раскошелиться на 1 рубль в месяц.

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