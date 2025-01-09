FT: Маск ищет возможности отстранить Стармера с поста премьер-министра Великобритании 9.01.2025, 12:52

Илон Маск

До следующих всеобщих выборов.

Миллиардер Илон Маск проводил частные разговоры с союзниками по устранению премьер-министра Великобритании Кира Стармера с его должности до следующих выборов, говорится в публикации Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, Маск частно обсуждал с союзниками, как сэра Кира Стармера можно было бы отстранить от должности премьер-министра Великобритании до следующих всеобщих выборов.

«По его мнению, сама западная цивилизация находится под угрозой», — заявил осведомленный с беседами человек.

Маск, утверждает издание, искал информацию о том, возможно ли заручиться поддержкой альтернативных британских политических движений, в частности, правой популистской партии Reform UK, чтобы заставить сменить премьер-министра до следующих выборов.

По данным журналистов, Маск в течение последних шести месяцев активно интересовался британской политикой и резко критиковал правительство Стармера.

В течение последней недели он требовал нового национального расследования случаев, связанных с сексуальной эксплуатацией девушек бандами преимущественно британско-пакистанских мужчин в нескольких городах Великобритании. Маск обвинил Стармера, бывшего руководителя прокуратуры Англии и Уэльса, который занимался сексуальным насилием над детьми, в «соучастии» в изнасиловании в Британии.

Также он назвал Джесс Филлипс, министра здравоохранения, «апологетикой геноцида изнасилований» после того, как она отклонила просьбу совета Олдема к Министерству внутренних дел провести расследование под руководством Уайтхолла относительно скандала с грумингом в Большом Манчестере.

Ранее Маск отметился своими скандальными заявлениями в отношении канцлера Германии Олафа Шольца, которого назвал «дураком», также он критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com