Россия в бреду Телеграм-канал «Сеятель ветра»

9.01.2025, 12:53

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Хотелки пропагандистов настолько абсурдны, что даже тупоголовые генералы это понимают.

Российские пропагандисты до сих пор мечтают об ударах по «центрам принятия решений», им почему-то кажется, что если сравнять с землей здания СБУ, ГУР, НацБанка и Верховной Рады, то это каким-то образом повлияет на ход войны. Как будто в Киеве не останется других зданий, откуда можно будет принимать те же решения.

А их мечты об уничтожении зданий вместе с руководством этих структур, заканчиваются на том, что они ни по одному зданию попасть не могут, а высшие должностные лица Украины продолжают регулярно посещать прифронтовые территории без малейшей угрозы для своей жизни.

Хотелки пропагандистов настолько абсурдны, что даже тупоголовые генералы похоже это понимают. Впрочем, рано или поздно этот бред может стать доминирующей линией, и Россия потратит ещё с сотню миллионов долларов на ракеты, чтобы уничтожить пустые здания на потеху публике.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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