В Беларуси обновили календарь прививок
- 9.01.2025, 13:08
Внесены три важных изменения.
Пресс-служба Минздрава сообщает, что в Беларуси обновили календарь прививок. В него добавили вакцинацию против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 11 лет.
Кроме того, расширены контингенты населения, подлежащие вакцинации против пневмококковой инфекции, — дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев жизни, а также введена бустерная вакцинация детей в возрасте 6 лет против коклюшной инфекции.
«Сейчас в учреждениях здравоохранения организована запись в „листы ожидания“ лиц, которые желают провести своим детям вакцинацию против пневмококковой инфекции, ВПЧ-инфекции, коклюша. В настоящее время проводится процедура закупки иммунобиологических лекпрепаратов. Граждане, которым нужно пройти плановую иммунизацию, будут приглашены в учреждения здравоохранения», — сообщила Нечай.
По ее словам, организованная вакцинация девочек 2014 года рождения против ВПЧ-инфекции начнется в апреле-мае (1-я доза вакцины) и в октябре-ноябре (2-я доза).