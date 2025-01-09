В Кремле занервничали из-за желания Армении вступить в Евросоюз 2 9.01.2025, 13:33

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Песков отреагировал.

Возможное вступление Армении в Евросоюз - это ее суверенное право, но быть членом двух разных организаций невозможно.

С таким комментарием выступили в Кремле.

«Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая - это невозможно», - сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил: «Безусловно, это суверенное право Армении. Мы знаем, что членство в ЕАЭС выгодно».

Сегодня армянское правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Теперь этот законопроект будет направлен в парламент. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сказал, что в последние годы между Арменией и ЕСмсложились «достаточно интенсивные и динамичные отношения».

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