В Кремле занервничали из-за желания Армении вступить в Евросоюз2
- 9.01.2025, 13:33
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Песков отреагировал.
Возможное вступление Армении в Евросоюз - это ее суверенное право, но быть членом двух разных организаций невозможно.
С таким комментарием выступили в Кремле.
«Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая - это невозможно», - сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил: «Безусловно, это суверенное право Армении. Мы знаем, что членство в ЕАЭС выгодно».
Сегодня армянское правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Теперь этот законопроект будет направлен в парламент. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сказал, что в последние годы между Арменией и ЕСмсложились «достаточно интенсивные и динамичные отношения».