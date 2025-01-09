Бойцы ВСУ затрофеили бронемашину «Линза» 9.01.2025, 14:10

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И сделали из нее штаб на колесах.

Украинские защитники продолжают эффективно использовать трофейную технику, захваченную у противника. Одним из таких примеров стал российский санитарный бронеавтомобиль «Линза», который был захвачен в 2022 году в Сумской области.

Командир взвода связи 117-й отделения управления механизированной бригады ВСУ лейтенант Александр с позывным «Турецкий» рассказал Армія Inform, как автомобиль был переоборудован, и какую роль выполняет сегодня.

Российский санитарный бронеавтомобиль «Линза» стал трофеем украинской армии в апреле 2022 года во время боев в Сумской области, в районе села Кияница. Под огнем украинских защитников экипаж автомобиля потерял управление, и машина перевернулась. Экипаж был взят в плен, а броневик — захвачен.

Изначально «Линза» использовалась для эвакуации раненых, но проявила себя не с лучшей стороны. Из-за этого командование решило переоборудовать автомобиль в бригадную командно-штабную машину, которая теперь выполняет функции «штаба на колесах» для управления войсками на уровне «батальон—бригада».

Новая жизнь броневика

Бронеавтомобиль построен на базе платформы российского КамАЗа «Тайфун-К». Его основные характеристики:

Масса: 15,5 тонны.

Габариты: длина — 7,1 м, ширина — 2,5 м, высота — 3,5 м.

Защита: устойчивость к огню крупнокалиберных пулеметов и ударов из гранатометов; V-образное днище улучшает противоминную стойкость.

Скорость: до 70 км/ч на трассе; на пересеченной местности — до 30-40 км/ч.

Особенности конструкции: высокий центр тяжести и большие габариты снижают маневренность.

Автомобиль также оборудован подкачкой колес, гидравлическими тормозами, лебедкой спереди и краном сзади для эвакуации раненых или помощи другим машинам.

Между тем в ходе модернизации в автомобиле были установлены современные средства связи и оборудование. Внутри созданы пять рабочих мест для оперативного управления, места командиров бригад, а сама машина была оснащена:

двумя комплектами Starlink для устойчивой спутниковой связи;

радиостанциями, ноутбуками и экранами;

генератором и автономной системой питания;

устройствами криптографической защиты для обеспечения безопасности коммуникаций.

По словам Александра, переоборудованная «Линза» активно используется в Донецкой области. Командиры используют ее, чтобы находиться максимально близко к своим подразделениям и оперативно координировать их действия. Однако из-за больших габаритов и заметности автомобиля его редко используют ближе, чем на 20-30 километров от линии фронта. В то же время мобильность броневика позволяет командирам оперативно менять локацию в условиях динамичных боев.

Сравнение с канадскими Roshel Senator

На вооружении 117-й бригады также находятся канадские бронемашины Roshel Senator, которые по ряду характеристик превосходят «Линзу».

Преимущества канадской техники заключается прежде всего в мобильности из меньшего веса — около 8 тонн в сравнении с 15,5 т у «Линзы». Высокая маневренность и устойчивость Senator была достигнута благодаря низкому уровню центра тяжести. Кроме того, канадский броневик построен на базе Ford F-550, что обеспечивает высокую надежность и простоту в эксплуатации.

Однако российская бронемашина имеет и сильные стороны, а именно — более высокую противоминную защита благодаря V-образной форме днища, а также броню, выдерживающую выстрелы крупнокалиберных пулеметов.

Таким образом несмотря на такие недостатки, как слабая устойчивость и большие размеры, броневик доказал свою ценность в качестве мобильного штаба.

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