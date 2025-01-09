Белорусам предложили новую вакцину от COVID-19 7 9.01.2025, 14:19

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Где ее произвели?

В Беларуси для вакцинации от коронавируса начали использовать новый препарат «Конвасэл». Об этом сообщила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

По её словам, особенность вакцины заключается в том, что она действует на нуклеокапсидный белок, который мало подвержен изменчивости, сообщило госагенство minsknews.by. Благодаря этому, «Конвасэл» можно считать «универсальной» вакциной, эффективной против различных штаммов SARS-CoV-2.

Препарат создали на основе рекомбинантного N-белка в России, на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). По данным производителя, эффективность вакцины составила 85,2%. Она обладает «благоприятным профилем безопасности». Как отметили представители Минздрава Беларуси, посетившие производство в сентябре 2023 года, около 70% времени при создании вакцин уходит на контроль качества и безопасности.

Кому рекомендуется вакцинироваться в первую очередь?

Вакцинация против COVID-19 в первую очередь рекомендована лицам из групп риска:

Людям с ослабленным иммунитетом, в том числе с ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями;

Лицам старше 60 лет;

Тем, кто находится или работает в учреждениях с круглосуточным пребыванием (например, домах престарелых).

Вакцинироваться от COVID-19 могут бесплатно все граждане Беларуси, достигшие 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

В Беларуси расширили охват вакцинацией

Как сообщила замминистра — главный госсанврач Беларуси Светлана Нечай, в Национальный календарь прививок внесли три важных изменения.

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ): вводится для девочек в возрасте 11 лет. Первая доза будет вводиться в апреле-мае, вторая — в октябре-ноябре 2025 года.

Расширение охвата вакцинацией против пневмококковой инфекции: теперь прививать будут детей в возрасте 2, 4 и 12 месяцев.

Бустерная вакцинация против коклюша: вводится бустерная (повторная) вакцинация детей в возрасте 6 лет.

В учреждениях здравоохранения начали запись в «листы ожидания» для желающих привить своих детей. После закупки вакцин белорусов пригласят на плановую иммунизацию, сообщил тг-канал Минздрава.

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