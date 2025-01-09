Ученые раскрыли секрет легендарного металла из Атлантиды 9.01.2025, 14:25

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Исследователи преодолели пропасть между мифом и реальностью.

Древние записи описывают особый и ценный металл, который на протяжении веков пленил воображение ученых и исследователей — орихалк. Когда-то его считали мифическим, однако теперь его существование удалось подтвердить, ведь в Средиземном море нашли затонувший корабль с этим металлом, пишет IFLScience.

Название «орихалк» происходит от греческих слов, означающих «горная медь». Самое известное упоминание о нем содержится в рассказе Платона об Атлантиде, где он описан как «драгоценнее [...] чего-либо, кроме золота».

В своем диалоге «Критий» Платон подробно описывает, как Атлантида могла похвастаться сооружениями, покрытыми орихалком, которые отражали яркий «красный свет». Кроме Платона, о загадочном металле упоминают античные тексты Цицерона и Плиния Старшего.

Долгое время ученые подозревали, что орихалк — ранняя форма латуни — медно-цинкового сплава. Его точная природа оставалась загадкой, пока современные научные достижения не внесли ясность. В 2014 году водолаз у побережья Гела, Сицилия, нашел 40 слитков орихалка на месте древнего кораблекрушения. Дальнейшее исследование в 2016 году обнаружило еще 47 слитков неподалеку.

Дополнительные доказательства появились благодаря изучению древнеримских монет. Хотя большинство монет той эпохи изготовлены из золота, серебра, бронзы или меди, исследование 2019 года обнаружило кое-что необычное.

Используя сканирование электронного микроскопа, ученые установили, что некоторые монеты, отчеканенные после реформ Августа в 23 г. до н. э. и Нерона в 63-64 гг. н. э., содержали медно-цинковый сплав с содержанием цинка до 30%, что соответствует характеристикам орихалка.

Сегодня исследователи понимают, что орихалк не был единственным, уникальным сплавом, а термином, который использовали для обозначения различных медно-цинковых смесей. Его состав менялся со временем, с разным содержанием цинка, меди и примесей. Эрл Редклифф Кейли, известный историк химии, объяснил в статье 1964 года, что орихалк относится к классу сплавов, которые отличаются от современной латуни, но служат ее древним аналогом.

Это открытие преодолевает пропасть между мифом и реальностью, предлагая более глубокое понимание того, как древние цивилизации понимали и использовали металлургию. Ученые продолжают освещать изобретательность ранних обществ, доказывая, что даже самые фантастические легенды могут содержать зерно истины.

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