Мощный удар ГУР: взорвана укрепленная пушечная позиция россиян
- 9.01.2025, 14:32
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Опубликовано видео работы спецподразделения «Крылья».
В Запорожской области уничтожена укрепленная артиллерийская позиция российской оккупационной армии.
Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удар по позиции россиян с помощью дронов, говорится в сообщении ГУР.
При этом опубликовано видео, на котором зафиксирована работа спецподразделения «Крылья» департамента активных действий ГУР Минобороны. Воины обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области.
Отметим, что для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами.
Кроме того, разведчики применили три FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами.