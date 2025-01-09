Мощный удар ГУР: взорвана укрепленная пушечная позиция россиян 9.01.2025, 14:32

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Опубликовано видео работы спецподразделения «Крылья».

В Запорожской области уничтожена укрепленная артиллерийская позиция российской оккупационной армии.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удар по позиции россиян с помощью дронов, говорится в сообщении ГУР.

При этом опубликовано видео, на котором зафиксирована работа спецподразделения «Крылья» департамента активных действий ГУР Минобороны. Воины обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области.

Отметим, что для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами.

Кроме того, разведчики применили три FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами.

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