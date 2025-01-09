В Кремле сравнили амбиции Трампа по отношению к Гренландии с российской оккупацией Украины 15 9.01.2025, 14:37

4,020

Москва наблюдает за развитием ситуации.

Российские власти внимательно следят за развитием ситуации вокруг Гренландии и планами Дональда Трампа по получению контроля над островом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует УНИАН.

«Это вопрос двусторонних отношений США и Дании, но Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации», - сказал Песков.

Он добавил, что если судьба Гренландии должна зависеть от мнения ее жителей, то следует вспомнить и мнение людей из «новых регионов России», намекая на оккупированные территории Украины.

«Нужно проявить такое же уважение к мнению этих людей», - отметил Песков.

Также он отметил, что Европа боится решительно ответить на заявления Трампа по Гренландии и поэтому использует осторожные формулировки. Песков добавил, что Россия рассматривает Арктику как свою стратегическую зону интересов, комментируя посягательства США на Гренландию и Канаду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com