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В Кремле сравнили амбиции Трампа по отношению к Гренландии с российской оккупацией Украины

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  • 9.01.2025, 14:37
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В Кремле сравнили амбиции Трампа по отношению к Гренландии с российской оккупацией Украины

Москва наблюдает за развитием ситуации.

Российские власти внимательно следят за развитием ситуации вокруг Гренландии и планами Дональда Трампа по получению контроля над островом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует УНИАН.

«Это вопрос двусторонних отношений США и Дании, но Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации», - сказал Песков.

Он добавил, что если судьба Гренландии должна зависеть от мнения ее жителей, то следует вспомнить и мнение людей из «новых регионов России», намекая на оккупированные территории Украины.

«Нужно проявить такое же уважение к мнению этих людей», - отметил Песков.

Также он отметил, что Европа боится решительно ответить на заявления Трампа по Гренландии и поэтому использует осторожные формулировки. Песков добавил, что Россия рассматривает Арктику как свою стратегическую зону интересов, комментируя посягательства США на Гренландию и Канаду.

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