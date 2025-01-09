В Кремле сравнили амбиции Трампа по отношению к Гренландии с российской оккупацией Украины

В Кремле сравнили амбиции Трампа по отношению к Гренландии с российской оккупацией Украины15
- 9.01.2025, 14:37
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Москва наблюдает за развитием ситуации.
Российские власти внимательно следят за развитием ситуации вокруг Гренландии и планами Дональда Трампа по получению контроля над островом.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует УНИАН.
«Это вопрос двусторонних отношений США и Дании, но Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации», - сказал Песков.
Он добавил, что если судьба Гренландии должна зависеть от мнения ее жителей, то следует вспомнить и мнение людей из «новых регионов России», намекая на оккупированные территории Украины.
«Нужно проявить такое же уважение к мнению этих людей», - отметил Песков.
Также он отметил, что Европа боится решительно ответить на заявления Трампа по Гренландии и поэтому использует осторожные формулировки. Песков добавил, что Россия рассматривает Арктику как свою стратегическую зону интересов, комментируя посягательства США на Гренландию и Канаду.