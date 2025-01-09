«Уже есть первые ласточки того, что Трамп недоволен влиянием Маска» 15 9.01.2025, 14:36

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Что стоит за заявлениями избранного президента США о Панамском канале и Гренландии.

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник выступил перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил, что рассчитывает добиться примирения России с Украиной в ближайшие полгода. На вопрос журналистов о том, когда завершится война между этими странами, начавшаяся 24 февраля 2022 года, он ответил: «Я надеюсь, в течение шести месяцев».

Cайт Charter97.org обсудил заявления избранного президента США с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Однозначно, это признание того, что предвыборные лозунги были только лозунгами и не имели никаких планов, стратегий по реализации.

А сейчас происходит корректировка риторики, США будут корректировать свое поведение для того, чтобы создать условия для решения конфликта. Естественно, что здесь тоже нет никаких гарантий, поскольку конфликт чрезвычайно сложный, и Трамп это, кстати, тоже уже признал. Он сказал, что этот конфликт сложнее, чем ближневосточный, и он тут абсолютно прав. Соответственно, для того, чтобы попытаться начать его решать, необходимо создать определенные условия.

Эти условия будут связаны и с проработкой вариантов завершения войны, и с усилением переговорной позиции США, а здесь, естественно, это возможно только с продолжением и возможным увеличением помощи Украине и, соответственно, применением рычагов влияния, чтобы давить на Путина. Чтобы он понимал, что дальше не может продолжать войну, ему выгоднее идти на какие-то компромиссы, садиться за стол переговоров. Это позитивная вещь, осознание сложности конфликта. Ведь это конфликт не только между Россией и Украиной, и конфликт имеет, естественно, геноцидальный характер.

Россия хочет уничтожить Украину, контролировать территорию, население, ресурсы, но также и Россия хочет использовать Украину, чтобы развалить НАТО, чтобы ослабить Европу и чтобы выдавить Соединенные Штаты из Европы. Путин, естественно, хочет некоторых преференций в других частях мира. И поэтому для того, чтобы это все собрать воедино и оценить, попытаться найти правильную формулу решения, необходимо время.

— Дональд Трамп вновь заявил о своем желании взять под контроль США Гренландию и Панамский канал и при этом отказался исключить, что сделает это военным путем. Что может стоять за заявлениями о покупке либо присоединении этих территорий? Это троллинг? Какой-то новый стиль в дипломатии?

— Это проявление характера самого Трампа — как он видит мир, как он считает, что международные дела должны реализовываться. Естественно, что его заявления являются большим ударом по длительной позиции и стратегии Соединенных Штатов о неприменении насилия, отказа от захвата территорий и сфер влияния.

Поскольку после Второй мировой войны сложилась система, по крайней мере — западоцентричная, которая основывалась на нормах и принципах, а не на сферах влияния, то, что он говорил, естественно, должно быть тревожным звоночком. Но с другой стороны, я не представляю, что Соединенные Штаты объявляют войну Канаде, Мексике, Панаме, Дании. Я думаю, что это такая риторика — требовать невозможного для того, чтобы другая сторона пошла на существенные уступки.

Естественно, что угроза есть, прежде всего — экономическая. И, соответственно, правительства этих стран, которые попали под этот огонь, должны идти на какие-то уступки Трампу.

А с точки зрения, почему он выбрал именно такие точки, тут есть объяснение и экономические, если мы говорим про Канаду и Мексику. Также есть вопросы безопасности — Панамский канал, где из пяти портов два полностью контролируются китайцами.

А Панамский канал — это не только возможность удешевить экспорт и импорт, но также с военной точки зрения чрезвычайно важный пункт. То же самое с Гренландией. Кроме того, что это богатая ресурсами территория, она стратегически важна со времен холодной войны для сдерживания России и всего евразийского пространства, а также доступа до арктических ресурсов. Гренландия также важна с точки зрения того, чтобы противодействовать той же самой России с ее проектом северного морского пути. Поэтому риторика воинственная. Однако я не верю в готовность применения силы со стороны американцев, они просто пытаются подтолкнуть правительства на некоторые уступки, прежде всего экономического характера.

— Некоторые предполагают, что подобные заявления — это влияние Маска. Может ли миллиардер стоять за этим всем?

— Может, безусловно, поскольку Маск, как и многие компьютерщики, многие богатые люди, которые сделали свои миллиарды, у них есть однобокое образование, то есть они технари, им кажется, что все решается какой-то формулой или каким-то планом. Естественно, они не берут во внимание историю, это и понятно. К примеру, он сказал, что в течение двух тысяч лет Турция в разных формах контролирует Сирию.

Это совершенно не так, потому что он путает ту же самую Восточную Римскую империю, которая в 1453 году была завоевана османами. Но до этого там была Римская империя, а до того — эллинистические государства, которые контролировали Сирию после завоеваний Александра Македонского.

Маск не знает историю, ему показалось, что эти временные рамки — достаточный аргумент того, что Турция должна играть большую роль в Сирии.

Если мы говорим о возвращении в эпоху империй, если Трамп мыслит Америку как империю, а не как либеральное государство, которое силой своих ценностей, своей политической системой привлекает другие государства, тогда все понятно.

Можно посмотреть и посчитать население, ресурсы, экономический потенциал и стратегическое положение. Что, будет если Америка будет контролировать Канаду, Мексику, Карибское море, Панамский канал, а также Гренландию. Это будет крупнейший геополитический игрок, который, собственно, сам будет иметь те ресурсы, которые необходимы для противостояния и Китаю, и Российской Федерации.

Понятное дело, что планы и заявления — это одно, а реальность совершенно другая. Тем более, Гренландия — это территория Дании, и там есть граждане, которые точно не хотят видеть себя каким-то штатом Соединенных Штатов. Естественно, что ни Трамп, ни Маск, ни другие, вообще не берут во внимание, что есть демократия какая-то, есть какие-то международно признанные границы и прочее.

Поэтому, да, думаю, что влияние Маска есть, но будем надеяться, что оно в ближайшее время будет уменьшаться, а сам Маск вылетит из этой команды, уже есть первые ласточки, что Трамп недоволен постоянным присутствием Маска вокруг себя и тем влиянием, которое оказывает. А самое главное, как его подают в социальных сетях. Их называют «президент Маск и вице-президент Трамп».

Естественно, для его эго это оскорбительно. Поэтому, да, я согласен, пришли сейчас аматоры, которые не знают истории, не знают, как построена международная система и не понимают последствий таких заявлений и, не дай Бог, действий.

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