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Россия будет следить за воздушными целями НАТО из Беларуси?

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  • 9.01.2025, 14:44
  • 2,124
Россия будет следить за воздушными целями НАТО из Беларуси?

В Лиде разместили комплекс для «контроля воздушного пространства».

Лукашенко получил от РФ новый радиолокационный комплекс «Сопка-2», который разместили у границы с Литвой — в Лиде.

Он собирает информацию «для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства», измеряет дальность и высоту воздушных объектов, определяет их государственную принадлежность, способен обнаруживать «современные средства воздушного нападения».

О том, что «Сопка-2» поступила в одно из подразделений 8-й радиотехнической бригады, Минобороны РБ сообщило в среду.

При этом пропаганда сообщала, что «Сопка-2» появилась в Лиде еще в 2023 году. А в 2020-м первый такой российский комплекс развернули в Барановичах.

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