Зеленский рассказал, как принудить Путина к миру
- 9.01.2025, 14:45
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Президент Украины озвучил формулу на заседании в формате «Рамштайн».
Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров усилить санкции против России и ее энергетического сектора.
Об этом глава украинского государства заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», информирует Цензор.НЕТ.
«Нам нужно удерживать давление на Россию. Вот для чего есть санкции. Я прошу всех наших партнеров, особенно США и ЕС, усилить давление на российский энергетический сектор. Санкции нужны против каждого элемента российской энергетики. Российский танкерный флот надо остановить. Российский военный бюджет на 2025 год на 25% больше, чем в прошлом году.
Если мы хотим остановить убийства, нам надо обрезать поток денег Путину. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его внутренний круг скажет ему, что деньги у него уже закончились», - сказал Зеленский.