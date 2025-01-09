Зеленский рассказал, как принудить Путина к миру 9.01.2025, 14:45

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Президент Украины озвучил формулу на заседании в формате «Рамштайн».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров усилить санкции против России и ее энергетического сектора.

Об этом глава украинского государства заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», информирует Цензор.НЕТ.

«Нам нужно удерживать давление на Россию. Вот для чего есть санкции. Я прошу всех наших партнеров, особенно США и ЕС, усилить давление на российский энергетический сектор. Санкции нужны против каждого элемента российской энергетики. Российский танкерный флот надо остановить. Российский военный бюджет на 2025 год на 25% больше, чем в прошлом году.

Если мы хотим остановить убийства, нам надо обрезать поток денег Путину. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его внутренний круг скажет ему, что деньги у него уже закончились», - сказал Зеленский.

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