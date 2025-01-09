Каждый час важен 1 Юрий Бутусов

9.01.2025, 14:59

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Что происходит на Лиманском фронте?

Ситуация, требующая немедленных решений Ставки, Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, министра обороны и главнокомандующего ВСУ, сложилась на Лиманском направлении.

Две российских армии прилагают большие усилия для прорыва Лиманского фронта, враг задействовал большие силы.

Враг имеет два участка прорыва, оба из которых имеют определяющий характер для судьбы Лиманского фронта:

Первый участок — возле села Песчаное Купянского района, где врагу удалось прорваться к реке Оскол и рассечь наши позиции на Оскольском плацдарме. Если враг полностью захватит рубеж на Осколе, это позволит врагу наступать в обход Купянска и продвигаться к Изюму.

Второй участок — село Терны. Взятие Тернов позволит врагу добраться до Торского, и закрыть основной маршрут сообщения с нашей группировкой в Серебрянском лесу, фактически позволит врагу приблизиться к Лиману и Ямполю. То есть это означает получение врагом значительного оперативного преимущества и принудит в перспективе к отступлению весь наш Лиманский фронт.

В то время как украинское командование направляет десятки тысяч мобилизованных во вновь сформированные бригады на другие направления, где эти бригады только учатся воевать, на Лиманском фронте не было вообще никаких пополнений более месяца! Вообще. Ноль.

Странно — мы сами дестабилизируем большой участок фронта, где у нас все возможности для очередного разгрома врага, и стабилизации фронта.

Наши опытные бригады, где хотя бы минимально работают штабы, дроны, есть слаженность, подготовка, взаимодействие, оставили почему-то вообще без пополнений пехоты.

Сложилась ситуация, когда в бой бросили вообще всех, кто способен держать оружие, но и они заканчиваются.

Причем рубежи у нас выгодные, враг атакует в лоб, и мне звонят солдаты и сержанты спрашивают — зачем мы отдаем такие важные позиции, которые можно было бы эффективно оборонять при определенных условиях?

Но для опытных бригад и для защиты Харьковской области с востока целый месяц не могут найти хотя бы тысячу человек. В то время на южный Донбасс в последние месяцы направлены, по открытым данным в наших СМИ и соцсетях, десятки тысяч военнослужащих в составе 7 вновь сформированных бригад. Да, там нужны основные усилия, но нельзя же оставлять другие важные участки фронта без внимания вообще.

Неужели Лиманский фронт может быть потерян в то время, когда у армии есть очевидные резервы?

Неужели мы потеряем возможность разгромить очередное российское наступление на этом направлении и нанести врагу тяжелые потери из-за отсутствия внимания и элементарных организационных решений?

Неужели кто-то этого не понимает?

Ситуация требует немедленных решений, каждый час важен для крайне истощенных многомесячной битвой украинских войск на Лиманском фронте. Немедленные пополнения нужны, чтобы нанести врагу потери и сохранить фронт.

Надеюсь, что руководство страны немедленно рассмотрит ситуацию и примет адекватные решения.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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