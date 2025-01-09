Белгидромет: 2024 год побил все рекорды 1 9.01.2025, 15:09

Это был самый теплый год в Беларуси за весь период метеонаблюдений.

Прошедший год побил все рекорды и стал самым теплым в Беларуси за весь период метеонаблюдений. Об этом рассказала на пресс-конференции представительница Белгидромета Ольга Бакланова.

«В последнее десятилетие средняя годовая температура воздуха все чаще превышает отметку 8,5 градуса при годовой норме 7,2 градуса. До 2015 года таких высоких температур не отмечалось. Самым теплым был 2020 год с температурой 9,1 градуса. Но 2024 год побил этот рекорд и стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений», — заявила Бакланова.

По ее словам, в 2024 году средняя температура воздуха составила 9,5 градуса. И это выше климатической нормы на 2,3 градуса. Положительная аномалия температуры воздуха была отмечена на протяжении 11 месяцев. Только в январе температура была ниже климатической нормы на один градус.

«В январе были зафиксированы самые низкие температуры за год. Минимум составил минус 28,7 градуса. Это произошло 8 января на станции Езерище. Самым уникальным месяцем года оказался сентябрь, который стал самым теплым сентябрем за весь период наблюдений. Средняя по Беларуси температура воздуха за первый осенний месяц была близка к летним температурам и составила 17,5 градуса, что выше климатической нормы на 4,8 градуса. Максимальные температуры воздуха на большей части территории республики достигали плюс 27 градусов, а на юге и юго-востоке — 28, 30», — подытожила представительница Белгидромета.

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