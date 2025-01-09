Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович 4 Альфред Кох

9.01.2025, 15:18

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Альфред Кох

И так известно, что ты ломаешь ваньку.

Прошли два года и триста девятнадцать дней войны. Вы не поверите, но на картах ISW сегодня нет никаких изменений вообще. Ни-ка-ких. И да, вынужден вас разочаровать: никакого наступления ВСУ в Курской области тоже нет. Все. Закрыли тему.

«Храбрые» путинские ассы днем в среду, 8 января, ударили КАБами по Запорожью. Удар пришелся по жилым домам. По последним данным, в результате атаки погибли 13 человек, еще 63 человека получили ранения, в том числе 13-летняя девочка. Количество пострадавших, вероятно, к утру увеличится. Известно, что по меньшей мере 4 человека находятся в критическом состоянии.

Кого таким образом Путин проучил? Кому что доказал? Чего в результате этой бомбардировки достиг? Разуй глаза, герой: линия фронта никуда не двигается. Если кто-то тебе говорит, что ты наступаешь, то это они так бредят… Или просто разводят тебя потому, что бояться сказать правду.

А правда проста и незатейлива: ты убиваешь людей зря. Мало того, что убивать вообще - страшный грех. Но ты берешь его на свою душу еще и без всякого смысла.

«Нас надули…» «Нас вынудили…» «подлетное время…», «приближение инфраструктуры НАТО…» И? Чего ты добился за эти три года? Людей убил - немеряно. В том числе и россиян, кстати. А чего добился-то? Отодвинул инфраструктуру НАТО? Ага! Черта лысого! Она, наоборот, из-за вступления в НАТО Финляндии стала ближе.

Может быть обезопасил Россию? Хрен с маслом: уже практически все ненавистные тебе страны НАТО довели свои военные расходы до 2% от их ВВП, а предполагают увеличить до 5%. Ты этой гонки не выдержишь. И ты это знаешь.

Простая арифметика: ВВП НАТО по столь любимому тобой паритету покупательной способности (ППС) составляет около 65 триллионов долларов или примерно 40% мирового ВВП. ВВП по ППС России - 6,45 триллионов долларов. То есть в десять раз меньше. Соответственно, если страны НАТО доведут свои военные расходы даже не до 5%, а хотя бы до 3% ВВП, то Россия, даже если она будет тратить весь свой бюджет на войну, все равно очень быстро вылетит в трубу, поскольку доходы федерального бюджета России составляют примерно 20% от ее ВВП.

Россия, как Эллочка-людоедка, с треском проиграет соревнование с мисс Вандербильд. Причем, заметьте: без единого выстрела, даже не вступив в бой, просто окажется без штанов… И в конце, уже после краха, она останется с непомерно раздутым ВПК, а миллионы россиян в одночасье потеряют работу… Кошмар начала 90-х вернется в Россию. И автором всего этого пиршества будет ты, Владимир Владимирович. Собственной персоной.

Как ты будешь объяснять этот конфуз? Я хотел защищать Россию! Поэтому спровоцировал НАТО на гонку вооружений? Нет, это не входило в мои планы!

Ты что, дебил? Ты думал, что если ты нападешь на Украину, то НАТО не почувствует угрозы и не станет готовится ее отразить? Да что ты говоришь… Как интересно… Особенно, если учесть, что ты все время талдычишь, что ты воюешь не с Украиной, а с НАТО…Ты в своем уме?

Есть еще вариант не вступать в гонку вооружений. Но тогда разрыв в военной мощи скоро станет настолько драматическим, что безопасность России будет полностью зависеть лишь от доброй воли НАТО. Никаких собственных сил защититься от НАТО у нее не будет.

Нет! - скажешь ты. Пусть только попробуют! У меня есть атомная бомба! Ок. Но она есть у тебя и сейчас. Почему же ты говоришь, что ты не чувствуешь себя в безопасности? Откуда эти страхи про угрозу НАТО? Значит нет никакой угрозы? Значит это все была болтовня…

Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович… Мы и так знаем, что ты ломаешь ваньку. Ты прекрасно знаешь, что никакие страны НАТО (а уж тем более - Украина) тебе не угрожали. Иначе бы ты орал как потерпевший из-за вступления Финляндии в НАТО и уж тем более не перебрасывал бы все (!) свои войска с финской границы в Украину.

В этом смысле, неважно, чем закончится война в Украине. Пусть даже и так как ты хочешь (что вряд ли). Все равно политически - ты не жилец. Ты сам выпустил из бутылки давно и крепко спавшего джина гонки вооружений. И теперь он тебя сожрет. Твои военные не позволят тебе сидеть сложа руки пока НАТО вооружается.

А как только гонка вооружений уйдет в космос, то тут-то тебе и настанет конец: там замаячат такие триллионные расходы, что тебе никакого твоего ВВП не хватит… Боюсь, что ты даже себе представить не можешь того разрыва, которые сегодня есть между тем, какие ракеты и сколько запускает в космос Илон Маск и какие и сколько - Россия…

Ты хотел войны с НАТО - ты ее получил. Ты вызвал НАТО на дуэль? Ок. Но, как известно, по дуэльному кодексу оружие выбирает тот, кого вызвали. Вот НАТО и выбрало: гонка вооружений. И Трамп вчера ее объявил: равняйсь - смирно! Слушать мою команду: 5% ВВП на военные расходы.

Что тебе не жилось спокойно, старый ты пердун… Говорили тебе: не буди лихо пока оно тихо… Нет! Парадом по Крещатику захотелось пройти. 70 лет отметить как следует… Опять же 100-летие СССР… Триумф, слава, восхищение потомков, тени великий царей и императоров… Петр Великий, Екатерина Вторая… А там и Цезарь с Наполеоном… Да, да… Все в одной палате. Там и для тебя место найдется.

Три года твоя «вторая армия мира» не может справится с ВСУ. А теперь еще нужно и в космос, и в море, и в небо… Сегодня я снова поверил в то, что Украина победит. Потому, что Трамп объявил гонку вооружений. Это и есть вступление НАТО в войну. Осталось понять, чем ответит на это Путин. Если ему вообще есть чем ответить.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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