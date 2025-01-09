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США объявили о пакете военной помощи Украине на $500 млн

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  • 9.01.2025, 15:24
США объявили о пакете военной помощи Украине на $500 млн

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Соединенные Штаты предоставляют Украине пакет военной помощи на $500 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате «Рамштайн».

«В течение последних недель мы видели как члены группы (формата «Рамштайн». - Ред.) выходят с новыми важным поставками. Германия объявила, что до конца года поставит Украине военную технику на 680 миллионов долларов в следующем году. Норвегия сказала, что выделит около 2 млрд, а Великобритания - 3 млрд выделяет ежегодно. Литва, Латвия, Эстония сейчас вошли в тройку крупнейших поставщиков помощи Украине», - подчеркнул он.

«Я сегодня объявляю еще одно выделение помощи на 500 млн долларов. Это включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, больше боеприпасов, боеприпасов класса «воздух-земля» и другое оборудование для поддержки украинских F-16», - добавил Остин.

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