В США впервые провели боевые стрельбы с использованием ракеты Tomahawk средней дальности 9.01.2025, 15:43

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Ракетный комплекс Typhon Weapon System

Раскрыты технические характеристики новой системы.

Министерство обороны США 7 января объявило о важном событии в рамках усилий по модернизации армии. Впервые в истории 5-й батальон 3-й полевой артиллерии (LRFB) – ключевой компонент 1-й многодоменной оперативной группы (MDTF) – успешно провел боевую стрельбу из ракетной системы «земля-земля» средней дальности (MRC), известную как Typhon Weapon System. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что демонстрация продемонстрировала способность батальона точно поражать движущиеся надводные цели. Успешные стрельбы также подтвердили готовность системы к быстрому развертыванию в различных условиях, включая прибрежные и амфибийные операции.

Технологический прорыв в стратегическом вооружении

Ракетная система Typhon, пишут эксперты, является ключевым элементом стратегии армии США по повышению точности огневого поражения на средних дистанциях от 500 до 1500 км. Она разработана для ликвидации пробелов между системами меньшей и большей дальности, обеспечивая высокоточное поражение целей.

Технические характеристики системы включают:

Передовые технологии наведения и управления: интеграция с армейскими сенсорными сетями обеспечивает точное обнаружение целей и координацию огневого удара.

Использование крылатых ракет Tomahawk: высокая точность и возможность поражения мобильных и стратегических объектов, включая командные центры и важную инфраструктуру противника.

Мобильность и развертывание: способность оперативной переброски системы в условиях прибрежных и амфибийных операций.

Таким образом успехи 5-го батальона и их техническая подготовка подчеркивают приверженность армии США инновациям и обеспечению превосходства на поле боя. При этом в условиях современных угроз системы MRC станут важным элементом глобальной стратегии сдерживания, позволяя армии США сохранять свою оперативную мобильность и боевую мощь.

Конец договора о РСМД?

В контексте события стоит отметить, что по информации американских СМИ, Дональд Трамп 20 октября объявил, что США выйдут из договора, запрещающего России и Штатам иметь на вооружении и разрабатывать ракеты средней и малой дальности.

Позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью заявил, что провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По его словам, в разрыве Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) виновата Россия, которая его постоянно нарушает. В свою очередь Москва обвиняет в нарушениях Вашингтон.

«США пришли к выводу, что Россия допускает существенные нарушения Договора о РСМД, вовлечена в производство и развертывание ракет, которые не соответствуют условиям соглашения. Но исходя из российских заявлений стало ясно, что они власти РФ вообще не считают, что какое-то нарушение имело место. И сегодня в ходе переговоров мои российские собеседники очень четко выразили свою позицию — что это не Россия нарушает Договор о РСМД, а США», — рассказал Болтон.

Советник добавил, что если бы Россия ликвидировала все свое вооружение, созданное в нарушение этого договора, то ситуация сложилась бы иначе, хотя вероятность такого варианта практически нулевая.

Ранее мы писали о том, как Москва создала все условия для выхода из Договора РСМД. По мнению специалистов, российская сторона неоднократно нарушала условия соглашения, поставив на вооружение системы «Искандер-К» и РС-26 «Рубеж».

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