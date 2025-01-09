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В рамках «Рамштайна» определены ключевые цели ВСУ до 2027 года

  • 9.01.2025, 16:14
  • 2,110
В рамках «Рамштайна» определены ключевые цели ВСУ до 2027 года
иллюстративное фото

Утверждены дорожные карты.

В рамках работы Контактной группы по обороне Украины утверждено 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 года и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки. Мы также работаем над тем, чтобы наши Вооруженные Силы были полностью совместимы с силами Альянса. Наша главная задача – сбалансировать насущные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских сил обороны», - отметил министр обороны.

Среди основных направлений работы – обеспечение военной помощи, организация закупок, привлечение инвестиций и поддержка украинской оборонной промышленности.

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