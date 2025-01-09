На стройке «Минск-Мира» погиб монтажник

На стройке «Минск-Мира» погиб монтажник3
- 9.01.2025, 16:18
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Он сорвался с десятого этажа.
На строительном объекте «Минск-Мир» погиб рабочий, упавший с десятого этажа, сообщили в Следственном комитете.
«По предварительной информации, днем 9 января 41-летний монтажник вместо стропальщика выполнял работы по выгрузке окон с грузоподъемного крана. При принятии груза мужчина потерял равновесие и сорвался с десятого этажа», — рассказали в СК.
В результате падения рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью. Он погиб.
Следствие выяснило, что монтажник не использовал защитную экипировку.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.