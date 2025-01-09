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На стройке «Минск-Мира» погиб монтажник

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  • 9.01.2025, 16:18
  • 2,708
На стройке «Минск-Мира» погиб монтажник
иллюстративное фото

Он сорвался с десятого этажа.

На строительном объекте «Минск-Мир» погиб рабочий, упавший с десятого этажа, сообщили в Следственном комитете.

«По предварительной информации, днем 9 января 41-летний монтажник вместо стропальщика выполнял работы по выгрузке окон с грузоподъемного крана. При принятии груза мужчина потерял равновесие и сорвался с десятого этажа», — рассказали в СК.

В результате падения рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью. Он погиб.

Следствие выяснило, что монтажник не использовал защитную экипировку.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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