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А что же тогда будет после 20 января?

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  • Владимир Фесенко
  • 9.01.2025, 16:31
  • 5,420
А что же тогда будет после 20 января?
Владимир Фесенко

Запущен геополитический вихрь.

Трампа несет. У Илона Маска сорвало крышу. Все в шоке. Про Путина почти забыли. О Си Цзиньпине даже не вспоминают.

А что же тогда будет после 20 января?

Несколько дней назад в The Washington Post написали, что ближайшие три недели будут определяющими для Украины. Они ошиблись. Проблемы начинаются не у нас. У нас они начались почти три года назад — 24 февраля 2022 года. Ближайшие три недели, а скорее ближайшие три месяца или ближайшие три года (условно, конечно) могут стать определяющими не для нас, а для США, для Западной цивилизации, возможно для всего мира.

Безусловно, нас это то же коснется. И нам уже сейчас надо думать, как выстоять и выжить не только в борьбе против российского нашествия, но и в хаотичном геополитическом вихре, который может запустить второе президентство Трампа.

Дай бог, чтобы Трамп и Маск стали лишь ядовито яркими мыльными пузырями, которые быстро лопнут, или чтобы они столкнулись в остром конфликте между собой, или еще лучше с путинской Россией. Гораздо опаснее, если все их заявления это лишь первые риторические толчки будущего геополитического землетрясения.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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