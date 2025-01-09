«В Курской области ВСУ ударили по слабому месту россиян» 2 9.01.2025, 16:43

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иллюстративное фото

Украинский офицер рассказал об удачном наступлении.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV, как в РФ реагируют на активизацию ВСУ на курском направлении.

«Для них, кроме военной составляющей, очень мощная политическая составляющая на Курщине. Мы же видим, как нервничает руководство Российской Федерации. [Российский диктатор Владимир] Путин давал распоряжение, приказ освободить [Курскую область] до 7 января, потом до 20 января. Сейчас вообще не понятно, какие они ставят дедлайны. Для них это крайне опасная ситуация», — прокомментировал Гетьман.

Он отметил, что несмотря на все враг будет пытаться выдавить наши войска с этой территории, для чего, вероятно, будет привлекать дополнительные силы:

«Но удастся это им или нет… Надеюсь, что не удастся. Раз мы можем делать контрнаступательные действия, это значит, что не все так хорошо у [россиян] на Курщине. Это слабое место российской обороны по всей линии фронта, поэтому мы атакуем там, где самая слабая позиция у россиян. <...> Я думаю, что на Курщине им не удастся выдавить наши войска, до этого же не удавалось и в дальнейшем, не думаю, что им это удастся».

Гетман объяснил, почему именно это направление оказалось для россиян слабым, чем воспользовались украинские войска:

«Они не строили там фортификаций, какие-то позиции для обороны — то, что они делают на территории Украины. Они когда где-то наступают, сразу позади (это такая военная тактика) строят фортификации, чтобы в случае наших контрударов было куда отходить и держать оборону. <...> А вот на Курщине они этого не делали, не рыли там окопы, поэтому нам проще было там делать наступательные действия. И я думаю, что в дальнейшем они вряд ли что-то смогут существенное сделать, начнут вообще делать какие-то серьезные фортификации, поэтому у нас там очень большое пространство для маневра».

Гетман добавил, что подобные операции ВСУ могут делать не только на Курщине, а и в соседних областях РФ.

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