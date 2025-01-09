Лукашенко назначил сыну специальную стипендию

Лукашенко назначил сыну специальную стипендию3
- 9.01.2025, 17:06
- 4,676
Деньги выделят из резервного фонда диктатора.
Из резервного фонда Александра Лукашенко выделено 680 тысяч рублей на поощрение одаренных учащихся и студентов, а также лиц, их подготовивших, сообщила пресс-служба политика. В списке значится и его младший сын Николай.
В соответствии с подписанным Лукашенко решением присуждены 26 гранд-премий с вручением нагрудного знака и 217 специальных премий победителям республиканских олимпиад и конкурсов. Вознаграждение за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов получит 21 педагогический работник.
Кроме того, за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности 173 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначена стипендия от Александра Лукашенко в размере 221,88 рубля ежемесячно. В списке значится и сын политика Николай — как студент третьего курса БГУ. Такую стипендию он уже получал на первом и втором курсе.