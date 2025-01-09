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Лукашенко назначил сыну специальную стипендию

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  • 9.01.2025, 17:06
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Лукашенко назначил сыну специальную стипендию

Деньги выделят из резервного фонда диктатора.

Из резервного фонда Александра Лукашенко выделено 680 тысяч рублей на поощрение одаренных учащихся и студентов, а также лиц, их подготовивших, сообщила пресс-служба политика. В списке значится и его младший сын Николай.

В соответствии с подписанным Лукашенко решением присуждены 26 гранд-премий с вручением нагрудного знака и 217 специальных премий победителям республиканских олимпиад и конкурсов. Вознаграждение за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов получит 21 педагогический работник.

Кроме того, за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности 173 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначена стипендия от Александра Лукашенко в размере 221,88 рубля ежемесячно. В списке значится и сын политика Николай — как студент третьего курса БГУ. Такую стипендию он уже получал на первом и втором курсе.

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