Кто в Беларуси должен собирать документы на пенсию — работник или наниматель? 1 9.01.2025, 17:16

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В Минтруда объяснили.

Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова объяснила, кто должен собирать необходимые документы для назначения пенсии. По ее словам, вся ответственность за это лежит на работодателе, который обязан позаботиться о своих сотрудниках.

Специалист отметила: если человек собирается уйти на пенсию, то, согласно действующему законодательству, наниматель должен своевременно предоставить все необходимые для этого документы. При этом важно, чтобы работодатель:

выяснил, нужен ли запрос бумаг о заработной плате за период до 1 января 2003 года,

проверил корректность внесения записи в трудовой книжке,

выяснил, нет ли необходимости запрашивать дополнительные документы о стаже.

«Вместе с тем и сам пенсионер может самостоятельно запросить соответствующие документы, необходимые для назначения пенсии. Но работодатель несет ответственность за своевременность предоставления документов», — подытожила специалист.

От чего зависит размер пенсии?

Ранее начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Елена Гоморова в эфире белорусского телевидения напомнила, от чего зависит размер пенсий в нашей стране. По ее словам, на величину ежемесячных выплат влияет два основных фактора.

Речь идет о продолжительности стажа и размере заработной платы, из которой работодатель выплачивал страховые взносы. Соответственно, если белорус «насобирал» официальные 30 лет стажа, то его пенсия будет выше, чем у того, кто, например, работал на протяжении 25 лет жизни. К тому же, чем больше зарплата, тем больше и пенсия, объяснили в Минтруда.

«Не зависит размер пенсии от места проживания, не зависит от выполняемой работы, а зависит от вышеупомянутых параметров. Больше работаем — больше получаем заработную плату и более высокую пенсию», — напомнила Елена Гоморова.

Сколько стажа нужно накопить?

Напомним, страховой стаж – это период, когда с зарплаты человека делаются постоянные отчисления в ФСЗН. В 2021 году он составлял 18 лет, однако впоследствии власти Беларуси решили его увеличить. Так, ежегодно стаж увеличивается на 6 месяцев, пока в 2025 году не достигнет 20 лет. Именно эти 20 лет отчислений и нужны для того, чтобы получать пенсию.

Что не входит в страховой стаж?

Ранее в Минтруда рассказали, что в страховой стаж включаются периоды работы, предпринимательской, творческой и другой деятельности, на протяжении которых вносились взносы в ФСЗН. А вот что не входит в него:

период военной службы (за исключением срочной военной службы после 1 января 2020 года),

учеба на дневном отделении учреждения образования,

уход за детьми в возрасте до 3 лет, за детьми-инвалидами, инвалидами I группы и гражданами, которые достигли 80 лет,

период получения пособия по безработице.

В то же время, по информации Минтруда, эти периоды учитываются при определении общего стажа, по которому также высчитывается размер пенсии (минимум для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет). При этом максимально зачтут 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

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