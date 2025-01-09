Кто в Беларуси должен собирать документы на пенсию — работник или наниматель?1
- 9.01.2025, 17:16
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В Минтруда объяснили.
Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова объяснила, кто должен собирать необходимые документы для назначения пенсии. По ее словам, вся ответственность за это лежит на работодателе, который обязан позаботиться о своих сотрудниках.
Специалист отметила: если человек собирается уйти на пенсию, то, согласно действующему законодательству, наниматель должен своевременно предоставить все необходимые для этого документы. При этом важно, чтобы работодатель:
выяснил, нужен ли запрос бумаг о заработной плате за период до 1 января 2003 года,
проверил корректность внесения записи в трудовой книжке,
выяснил, нет ли необходимости запрашивать дополнительные документы о стаже.
«Вместе с тем и сам пенсионер может самостоятельно запросить соответствующие документы, необходимые для назначения пенсии. Но работодатель несет ответственность за своевременность предоставления документов», — подытожила специалист.
От чего зависит размер пенсии?
Ранее начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Елена Гоморова в эфире белорусского телевидения напомнила, от чего зависит размер пенсий в нашей стране. По ее словам, на величину ежемесячных выплат влияет два основных фактора.
Речь идет о продолжительности стажа и размере заработной платы, из которой работодатель выплачивал страховые взносы. Соответственно, если белорус «насобирал» официальные 30 лет стажа, то его пенсия будет выше, чем у того, кто, например, работал на протяжении 25 лет жизни. К тому же, чем больше зарплата, тем больше и пенсия, объяснили в Минтруда.
«Не зависит размер пенсии от места проживания, не зависит от выполняемой работы, а зависит от вышеупомянутых параметров. Больше работаем — больше получаем заработную плату и более высокую пенсию», — напомнила Елена Гоморова.
Сколько стажа нужно накопить?
Напомним, страховой стаж – это период, когда с зарплаты человека делаются постоянные отчисления в ФСЗН. В 2021 году он составлял 18 лет, однако впоследствии власти Беларуси решили его увеличить. Так, ежегодно стаж увеличивается на 6 месяцев, пока в 2025 году не достигнет 20 лет. Именно эти 20 лет отчислений и нужны для того, чтобы получать пенсию.
Что не входит в страховой стаж?
Ранее в Минтруда рассказали, что в страховой стаж включаются периоды работы, предпринимательской, творческой и другой деятельности, на протяжении которых вносились взносы в ФСЗН. А вот что не входит в него:
период военной службы (за исключением срочной военной службы после 1 января 2020 года),
учеба на дневном отделении учреждения образования,
уход за детьми в возрасте до 3 лет, за детьми-инвалидами, инвалидами I группы и гражданами, которые достигли 80 лет,
период получения пособия по безработице.
В то же время, по информации Минтруда, эти периоды учитываются при определении общего стажа, по которому также высчитывается размер пенсии (минимум для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет). При этом максимально зачтут 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.