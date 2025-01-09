Bloomberg: Поражение Украины обойдется США гораздо дороже помощи 9.01.2025, 17:23

Поддержка Украины отвечает интересам США.

Победа России в войне потребует увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов к 2029 году, что значительно превышает расходы на поставку американского оружия Украине, утверждает Энтони Капаччо (перевод — сайт Charter97.org), корреспондент по вопросам обороны и национальной безопасности в Bloomberg:

— Анализ, проведенный Американским институтом предпринимательства (American Enterprise Institute), показал, что успех Путина в этой агрессивной войне перекроит облик Европы и подстегнет Россию к угрозам в адрес НАТО.

США потребуется увеличить расходы на 808 миллиардов долларов, чтобы сдержать и, если необходимо, победить «неядерное» нападение России. Эта сумма изменит текущий пятилетний план Министерства обороны США к 2029 года до 5,2 триллиона долларов с 4,4 триллиона долларов, или примерно на 165 миллиардов долларов в год больше, чем планировалось.

В докладе Американского института предпринимательства основное внимание уделяется предполагаемому бюджету Пентагона «в ситуации, когда Россия побеждает Украину, и потенциальному каскадному воздействию на безопасность Америки, вызванному тем, что остальные противники берут пример с победы России, а международное сообщество отказывется от поддержки Украины». «Мы пришли к выводу, что поддержка Украины отвечает интересам Америки с финансовой точки зрения», - говорится в докладе.

Избранный президент Дональд Трамп оставляет возможность либо увеличить помощь Украине, либо полностью прекратить ее. Это возможность для принуждения как Киева, так и Москвы к урегулированию конфликта, пишет Энтони Капаччо:

— Трамп унаследует более 3 миллиардов долларов в рамках «президентских полномочий», которые позволят использовать запасы американской военной техники для поддержки Украины, если его администрация решит воспользоваться такой возможностью. Однако он не сообщал, что намерен просить Конгресс одобрить дальнейшую помощь.

Администрация Байдена готовится объявить о последнем пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, согласно осведомленным источникам, говорится в статье.

«Краткосрочные расходы на помощь Украине в противостоянии российской агрессии намного меньше, чем расходы, которые повлечет за собой победа России», — утверждает Американский институт предпринимательства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com