Интеллект белорусов стал выше 13 9.01.2025, 17:30

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Опубликован рейтинг стран по IQ.

Международный реестр IQ обновил рейтинг стран на основе данных за 2024 год. Исследование основано на результатах 1 393 066 человек из 127 государств. Участники проходили один и тот же тест.

В 82,45% случаев показатели схожи с прошлым годом (разница менее 2 баллов).

На первом месте Китай с результатом IQ 107,34. На второй позиции Иран (106,63), на третьей – Республика Корея (106,57). Закрывают пятерку Япония (106,54) и Сингапур (105,25).

Беларусь разместилась на 16-м месте. По сравнению с прошлым годом показатель возрос на 0,8, до 101,58.

Польша разместилась на 40-й позиции (99,45), Латвия – на 47-й (99,05), а Литва – на 50-й (98,8). Украина занимает 78-е место (95,55).

Средний мировой показатель IQ составляет 100.

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