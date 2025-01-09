Нацбанк вводит изменение по выдаче наличных денег 1 9.01.2025, 17:54

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Новшества заработают с 10 января.

Нацбанк вводит изменения по выдаче наличных денег работниками «Белпочта». Новшества заработают с 10 января.

Регулятор среди прочего уточнил схему выдачи работниками «Белпочта» наличных денег клиентам, у которых есть банковские карточки. Так, их можно будет получить у работников почты через через специальные мобильные устройства — в том числе на дому в сельской местности.

Желающему снять таким способом наличные нужно дать расписку, что получили средства, а почтальон должен выдать чек.

Также регулятор расширил понятие «обслуживающий банк. «Помимо банков в него также включены небанковские кредитно-финансовые организации, которые могут осуществлять расчетное и (или) банковское кассовое обслуживание организаций почтовой связи», — уточняет регулятор.

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