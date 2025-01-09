закрыть
9 января 2025, четверг, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк вводит изменение по выдаче наличных денег

1
  • 9.01.2025, 17:54
  • 5,382
Нацбанк вводит изменение по выдаче наличных денег

Новшества заработают с 10 января.

Нацбанк вводит изменения по выдаче наличных денег работниками «Белпочта». Новшества заработают с 10 января.

Регулятор среди прочего уточнил схему выдачи работниками «Белпочта» наличных денег клиентам, у которых есть банковские карточки. Так, их можно будет получить у работников почты через через специальные мобильные устройства — в том числе на дому в сельской местности.

Желающему снять таким способом наличные нужно дать расписку, что получили средства, а почтальон должен выдать чек.

Также регулятор расширил понятие «обслуживающий банк. «Помимо банков в него также включены небанковские кредитно-финансовые организации, которые могут осуществлять расчетное и (или) банковское кассовое обслуживание организаций почтовой связи», — уточняет регулятор.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина