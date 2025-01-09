Берлускони и Кобзон уже ждут 4 Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

9.01.2025, 18:14

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Берлускони и Кобзон

Путину и Лукашенко давно пора на покой.

Владимир Путин с ностальгией вспоминает покойных Гельмута Коля, Жака Ширака и Сильвио Берлускони, мол хороши были личности и суверенитет свой отстаивали, не чета нынешним мировым лидерам. Получается, что Владимир Путин признал, что «все с кем я начинал общаться на заре президентства», уже отошли в мир иной.

В западном мире сменилось уже целое поколение политиков и только Владимир Путин уже 25 лет рулит Россией. Дольше его в Европе руководит страной только Александр Лукашенко. Да, старость - не радость. Уже сейчас Путин постоянно закашливается, иногда смешно путается, как недавно с Александрой Пахмутовой, которую назвал Патрушевой.

Путину 72 года, лицо его постоянно на пластике, но старческие руки не спрятать, редкие выпадающие волосы не омолодить. Уже лет через пять уставший старик будет выглядеть на прямой линии еще хуже. Линия станет короче, он будет реже появляться на людях. Вопрос в том, сколько еще мучаться ему, стране и миру. Нет ответа на этот важнейший вопрос.

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