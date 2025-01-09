Белорусам предлагают купить спиртоводочный завод

Белорусам предлагают купить спиртоводочный завод3
- 9.01.2025, 18:28
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Его распродают по частям.
Множество лотов по продаже оборудования Мозырского спиртоводочного завода заметило издание «Флагшток» на электронной торговой площадке. В основном, это установки, емкости и другое оборудование, а наиболее крупные лоты — строения в Мозырском районе рядом с МНПЗ. Это, в том числе, административно-бытовое здание и инженерный корпус.
В целом за комплекс зданий хотят получить более 1 млн рублей (свыше 300 тысяч долларов). Оба строения судя по фотографиям еще недавно использовались.
Постройки имеют площадь более 4 тысяч квадратных метров. Потенциальному покупателю предлагается использовать их «для строительства и обслуживания».
Сумма всего реализуемого имущества насчитывает несколько миллионов рублей. Завод распродает цеха, трубопроводы, цистерны, тысячи единиц стеклотары, очистительные сооружения и даже пожарную часть.
В информации о лотах указано, что предприятие-продавец находится в статусе банкротства. Сайт предприятия доступен и предлагает разнообразную продукцию: от крепких алкогольных напитков до антисептика. Хотя судя по распродаже объектов, от инфраструктуры завода почти ничего не осталось и для производства сохранены лишь небольшие помещения.