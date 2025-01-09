Вредное оружие Трампа 2 Дэни Родрик

9.01.2025, 18:36

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Чем обернутся для мира торговые пошлины США?

Трамп явно любит пошлины на импорт и пообещал повысить их ставки для товаров из Китая, Европы, Мексики и даже Канады. Уровень предстоящего хаоса зависит не только от масштабов этих пошлин, но и от целей, ради которых они вводятся.

Есть множество причин, почему экономисты не любят пошлины. Подобно любым барьерам на пути рыночного обмена, они создают неэффективность: они мешают вам продать мне то, что я ценю больше, чем вы, и нам обоим от этого хуже в принципе. Экономическая теория признает, что такая неэффективность может компенсироваться пользой, возникающей в других сферах. Например, пошлины могут приносить определенную пользу в случае с зарождающимися отраслями, оттоком знаний, монополиями, проблемами в сфере национальной безопасности.

Тем не менее экономисты считают пошлины очень грубым инструментом. Дело в том, что пошлины на импорт — это комбинация двух разных мер, а именно, налога на потребление импортируемых товаров и субсидирования его отечественного производства. В обоих случаях ставки равны. Любой экономической или неэкономической цели можно достичь с большей эффективностью, если применять эти меры по отдельности и с индивидуальными ставками; желаемые результаты будут достигнуты напрямую. По мнению экономистов, пошлины — это пистолет, нацеленный в собственную ногу.

У Трампа совершенно другое мнение. В его воображении пошлины похожи на швейцарский армейский нож. Для него это инструмент, которым можно одновременно устранить торговый дефицит Америки, повысить ее конкурентоспособность, стимулировать внутренние инвестиции и инновации, укрепить средний класс, создать рабочие места в стране.

Нет сомнений, что это фантазии. Пошлины очень неравномерно повлияют на американскую промышленность: кому-то они будут выгодны, но тем, кто зависит от импортного сырья или зарубежных рынков, вредны. Впрочем, даже в тех случаях, когда прибыли вырастут, нет гарантий, что это приведет к росту инвестиций в новые технологии или создание рабочих мест. Обогатившиеся компании могут решить распределить эту прибыль между менеджерами и акционерами, а не повышать производственный потенциал.

Если Трамп будет настаивать на своем мнении, тогда для остальных стран мира есть хорошая новость: экономические издержки лягут в основном на американцев. Это еще один ключевой вывод экономической науки: выгоды от открытия внутреннего рынка для международной торговли в основном достаются стране, которая открывается, но то же самое происходит и с издержками, возникающими из-за протекционизма.

Соответственно, будет трагической ошибкой, если другие страны отреагируют слишком резко и введут пошлины в ответ. У них нет причин повторять ошибки Трампа и повышать риск эскалации торговой войны.

Трамп мог бы выбрать более сдержанный подход. Он часто приводит в пользу пошлин очень узкий аргумент — для него это оружие, чтобы требовать уступок от торговых партнеров. Важно, что этот, по сути, косвенный отказ от идеи введения тотальных пошлин, похоже, соответствует мнению его кандидата на пост министра финансов, Скотта Бессента.

Например, перед выборами Трамп пригрозил Мексике и Канаде ввести пошлины 25%, если они не «обеспечат безопасность на границе». Если другие страны соглашаются на требования Трампа, эти угрозы можно в принципе не выполнять.

Но неясно, насколько эффективно такие угрозы могут изменить поведение других стран. На Китай, Индию и другие крупные страны они вряд ли повлияют, ведь иначе они рискуют показаться слабаками. В любом случае пошлины — слабая угроза, и неважно, кто как их воспринимает (как негодный пистолет или швейцарский нож). Принято считать, что пошлины наносят вред прежде всего отечественной экономике, поэтому они не убедительны для наказания других стран. Но, согласно альтернативному мнению Трампа, пошлины всегда прекрасны, поэтому, скорее всего, они будут вводиться вне зависимости от действий торговых партнеров.

Наконец, есть еще четвертая, более реалистичная концепция пошлин, которые в некоторых случаях оказывались эффективны. Сторонники этой концепции считают пошлины щитом, спрятавшись за которым, можно эффективней осуществлять другие меры, как правило, внутреннего характера. Торговое право традиционно позволяет странам вводить пошлины для защиты слабых отраслей и регионов (при определённых условиях), когда они, по сути, дополняют социальную политику.

Еще более значимый пример: меры защиты зарождающейся промышленности, которые хорошо работают вместе с другими инструментами, стимулирующими отечественные компании заниматься инновациям и модернизацией. В числе выдающихся примеров — США в конце XIX века, Южная Корея и Тайвань после 1960-х годов, Китай после 1990-х годов. В каждом случае промышленная политика не ограничивалась лишь торговой защитой, и вряд ли тарифные барьеры сами по себе смогли бы обеспечить рост, наблюдавшийся в этих странах.

Сегодня зеленая политика тоже часто требует введения торговых барьеров, чтобы она стала экономически и политически осуществимой, и поэтому Евросоюз вводит углеродные тарифы, а американский закон «О снижении инфляции» устанавливает требования к уровню локализации. Во всех этих случаях тарифные ограничения играют вспомогательную роль ради реализации других мер, направленных на достижение более широкой цели; и это небольшая плата за большую пользу.

К сожалению, Трамп не предлагает программу обновления и восстановления отечественной экономики на перечисленных направлениях. Его пошлины, скорее всего, будут существовать сами по себе (и эту политику ждет провал). Когда пошлины умеренны и используются как дополнение к внутренней инвестиционной программе, они могут не причинять большого вреда; более того, они могут оказаться полезны. Но когда пошлины носят тотальный характер и не подкрепляются осмысленными внутренними мерами, тогда они наносят значительный вред — и больше самой стране, чем ее торговым партнерам.

Дэни Родрик, Project Syndicate

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