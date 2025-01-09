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«За новогодние праздники сотни беглецов»

  • 9.01.2025, 18:44
«За новогодние праздники сотни беглецов»

Опубликованы новые данные относительно масштабов дезертирства в российской армии.

Из группировки войск Центр оккупационной армии России только за новогодние праздники официально дезертировали более 500 оккупантов.

Об этом в четверг, 9 января, сообщает проект «Хочу жить», который является государственным проектом Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и был создан при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Как сообщили в проекте, новые данные относительно масштабов самовольного оставления части (СОЧ) в российской армии им предоставили источники в группе войск Центр.

«В нашем распоряжении оказался любопытный документ, в котором раскрывается общее количество военнослужащих группировки Центр, а также отдельно 90-й танковой дивизии, которых зачислили в дезертиры», — сообщили в Хочу жить.

Отмечается, что по состоянию на 2 января 2025 года в ГВ Центр признаны 14 053 военнослужащих такими, которые совершили СОЧ.

«Только за новогодние праздники официально дезертировали более 500 человек. Характерно больше всего СОЧей (почти 95%) оказалось во 2-й и 41-й армиях и 90-й танковой дивизии, ведущих кровопролитное наступление на Донбассе», — прокомментировали в проекте новые данные.

Также отмечается, что вояки из рот V — зеки, набираемые из тюрем, присутствуют только в линейных подразделениях, которые участвуют в боях. То есть, поясняют в Хочу жить, их используют исключительно в качестве штурмовиков, «только на мясо».

Кроме тогда подчеркивается, что опубликованная цифра далеко не отражает масштаб дезертирства даже в отдельной взятой группировке войск. В боевых подразделениях сбежавших чаще всего официально не фиксируют, предпочитая ловить отказников и беглецов своими силами.

«Да и в целом заводить уголовные дела против военнослужащих сейчас в РФ по сути бессмысленно. Все равно для них все заканчивается возвращением на фронт», — говорят в Хочу жить.

В ноябре сообщалось, что больше тысячи оккупантов из состава 20-й мотострелковой дивизии страны-агрессора России дезертировали с войны против Украины.

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