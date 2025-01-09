Гомельчанин купил с рук айфон последней модели и обнаружил, что он работает на Android

Гомельчанин купил с рук айфон последней модели и обнаружил, что он работает на Android5
- 9.01.2025, 18:47
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И это была не первая странность.
Гомельчанин купил с рук iPhone 16 Pro Max 512 GB за 2500 рублей, а после обнаружил странность и обратился в милицию. О результатах исследования телефона рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
После покупки мужчина осмотрел телефон и обнаружил, что на нем установлена операционная система Android. То есть аппарат не может быть оригинальной продукцией от Apple — ведь айфоны работают на iOS.
Гомельчанин обратился в милицию, была назначена экспертиза. Специалисты составили список несоответствий телефона оригинальному iPhone 16 Pro Max 512 GB:
операционная система;
процессор;
разрешение экрана;
объем оперативной и встроенной памяти;
конструктивное размещение модуля камер на задней панели;
число отверстий динамиков на нижней торцевой стороне корпуса;
конфигурация краев лотка для сим-карт.
«Судебные эксперты напоминают, что при покупке дорогостоящих сложных технических средств «с рук» существует вероятность попасться на удочку мошенников и других недобропорядочных граждан», — отметили в ГКСЭ.