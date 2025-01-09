Гомельчанин купил с рук айфон последней модели и обнаружил, что он работает на Android 5 9.01.2025, 18:47

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И это была не первая странность.

Гомельчанин купил с рук iPhone 16 Pro Max 512 GB за 2500 рублей, а после обнаружил странность и обратился в милицию. О результатах исследования телефона рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

После покупки мужчина осмотрел телефон и обнаружил, что на нем установлена операционная система Android. То есть аппарат не может быть оригинальной продукцией от Apple — ведь айфоны работают на iOS.

Гомельчанин обратился в милицию, была назначена экспертиза. Специалисты составили список несоответствий телефона оригинальному iPhone 16 Pro Max 512 GB:

операционная система;

процессор;

разрешение экрана;

объем оперативной и встроенной памяти;

конструктивное размещение модуля камер на задней панели;

число отверстий динамиков на нижней торцевой стороне корпуса;

конфигурация краев лотка для сим-карт.

«Судебные эксперты напоминают, что при покупке дорогостоящих сложных технических средств «с рук» существует вероятность попасться на удочку мошенников и других недобропорядочных граждан», — отметили в ГКСЭ.

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