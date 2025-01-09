До +9°C ожидается в Беларуси 10 января 9.01.2025, 19:28

Будет преобладать облачная погода.

Дожди и мокрый снег прогнозируются на большей части территории Беларуси на 10 января. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. В ночные и утренние часы местами могут быть слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами по западу 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1 — плюс 5 градусов, максимальная днем — 3-9 выше нуля.

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