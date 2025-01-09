закрыть
9 января 2025, четверг, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +9°C ожидается в Беларуси 10 января

  • 9.01.2025, 19:28
До +9°C ожидается в Беларуси 10 января

Будет преобладать облачная погода.

Дожди и мокрый снег прогнозируются на большей части территории Беларуси на 10 января. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. В ночные и утренние часы местами могут быть слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами по западу 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1 — плюс 5 градусов, максимальная днем — 3-9 выше нуля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина