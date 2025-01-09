Каллас: Европа готова занять место США по поддержке Украины 15 9.01.2025, 19:33

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Кая Каллас

ЕС продолжит работу по поддержке Украины в формате «Рамштайн».

Европейские страны готовы занять место США в плане поддержки Украины, защищающейся от российской агрессии, в случае если Вашингтон после вступления в должность президента США Дональда Трампа будет менее активным в этой сфере. Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в четверг, 9 января, отвечая на вопрос корреспондента DW в кулуарах встречи Контактной группы по Украине в германском Рамштайне.

«Рамштайн» был великолепным форматом для поддержки Украины, и Америка — часть этого формата. Так что, я думаю, прямо сейчас у нас нет признаков того, что этот формат не будет продолжен, — заявила она на английском языке. — Если нет, то мы будет вести обсуждения позже. Думаю, европейские страны хотят занять это место в таком случае, и мы продолжим этот формат для поддержки Украины».

В ответ на уточняющий вопрос, насколько оптимистично она настроена в этой связи, Каллас повторила: «Со стороны европейских стран определенно есть воля продолжить это (работу по поддержке Украины в формате «Рамштайн». - Ред.). Так что, я надеюсь, что мы увидим, какое решение они найдут».

В тот же день, выступая перед журналистами, Каллас подчеркнула, что на данной стадии не следует спекулировать на тему будущей поддержки Украины со стороны США. «У США есть важные интересы в Европе», при этом «не в интересах США, чтобы Россия стала самой мощной силой в мире», пояснила она. «Так что я уверена, что когда новое руководство (США. - Ред.) начнет работу, они смогут увидеть полную картину», — добавила Каллас.

25-я встреча союзников Украины в формате «Рамштайн» проходит на фоне близящейся смены правительства США, которая произойдет 20 января. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал тот факт, что США тратят на военную помощь Украине больше, чем Европа, и заявлял, что сможет закончить войну в Украине в короткие сроки. Это вызывает опасения у Киева и его союзников, что Трамп может вынудить Украину пойти на серьезные уступки Москве, отмечает агентство AFP.

Издание Politico пишет, что уход Ллойда Остина с поста министра обороны США может привести к распаду коалиции союзников Украины в рамках формата «Рамштайн», что, в свою очередь, станет «ударом» для Киева.

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