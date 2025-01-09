В Минске будут собирать елки 3 9.01.2025, 19:39

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Названы даты.

В Беларуси в период зимних праздников продали 162 тыс. новогодних деревьев, сообщили в Минлесхозе.

Это на 11 тыс. елей и сосен больше, чем в 2023 году. Чаще выбирали и деревья в кадках – их купили на 7 тыс. больше. Что делать с последними, понятно: высадить у дома или подъезда.

А вот срубленные елки нужно утилизировать. Минчанам в этом поможет ЖКХ. В столице запускают акцию «Елки в щепки».

Новогодние деревья можно будет сдать 12 и 19 января. Вывозом елей, сосен и пихт займутся организации-перевозчики.

Собирать деревья будут в определенных местах. Адреса пока не объявили, но мы следим за информацией.

Есть только одно условие: на елках не должно быть новогодней мишуры.

Собранные деревья переработают в щепу, которую позже используют.

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