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Стали известны соперницы Соболенко и Азаренко на Australian Open

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  • 9.01.2025, 20:06
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Стали известны соперницы Соболенко и Азаренко на Australian Open

Старт первого в 2025-м турнира Большого шлема запланирован на 12 января.

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко узнали имена своих соперниц по первому раунду (1/64 финала) Открытого чемпионата Австралии.

Так, действующая первая ракетка планеты встретится с американкой Слоан Стивенс (№84 WTA). Ей 31 год, ее главное достижение в карьере – победа на US Open 2017.

Виктории Азаренко, которая находится на 20-й позиции рейтинга WTA, досталась итальянка Лючия Бронцетти (№78 WTA).

Поединки пройдут 12 января, точное время станет известно позднее. Соболенко выступит на турнире в качестве действующей чемпионки.

Напомним, что Арина взяла Australian Open дважды: в 2023 и 2024 годах. Такое же достижение и у Виктории Азаренко (2012, 2013).

Соболенко подходит к своему главному первенству в Австралии в хорошем настроении. Девушка стала обладательницей титула турнира WTA 500 в Брисбене.

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