Бойцы «Азова» при помощи дронов и танка отбили штурм россиян под Торецком

Бойцы «Азова» при помощи дронов и танка отбили штурм россиян под Торецком1
- 9.01.2025, 20:11
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Украинские воины из бригады «Азов» отбили штурм россиян на Торецком направлении. Защитники использовали дроны и танк.
Об этом сообщает «Азов» на YouTube.
Как отметили в «Азове», оккупанты пошли в наступление на позиции украинских защитников на Торецком направлении. Враг задействовал несколько единиц бронетехники, в том числе БМП и МТ-ЛБ.
Вражескую технику начали уничтожать еще на подъезде к позициям при помощи ударных дронов. После этого в обороне применили боевой экипаж танкового батальона, который зачищал оккупантов в уничтоженной застройке.
«Враг не прекращает попыток наступления на Торецком направлении. «Азовцы» делают все возможное, чтобы сдержать врага и уничтожить как можно больше целей», - сказано в сообщении «Азова».