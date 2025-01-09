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Бойцы «Азова» при помощи дронов и танка отбили штурм россиян под Торецком

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  • 9.01.2025, 20:11
  • 1,434
Бойцы «Азова» при помощи дронов и танка отбили штурм россиян под Торецком

Видео.

Украинские воины из бригады «Азов» отбили штурм россиян на Торецком направлении. Защитники использовали дроны и танк.

Об этом сообщает «Азов» на YouTube.

Как отметили в «Азове», оккупанты пошли в наступление на позиции украинских защитников на Торецком направлении. Враг задействовал несколько единиц бронетехники, в том числе БМП и МТ-ЛБ.

Вражескую технику начали уничтожать еще на подъезде к позициям при помощи ударных дронов. После этого в обороне применили боевой экипаж танкового батальона, который зачищал оккупантов в уничтоженной застройке.

«Враг не прекращает попыток наступления на Торецком направлении. «Азовцы» делают все возможное, чтобы сдержать врага и уничтожить как можно больше целей», - сказано в сообщении «Азова».

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