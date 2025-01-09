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Конкуренты могут обогатить Tesla на $1 млрд

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  • 9.01.2025, 20:16
  • 2,458
Конкуренты могут обогатить Tesla на $1 млрд

Парадокс.

Новые, более жесткие экологические стандарты в Европейском Союзе загнали автопроизводителей в тупик. Чтобы соответствовать новым требованиям по выбросам, многие компании вынуждены искать нестандартные решения.

Одним из таких решений становится сотрудничество с Tesla.

Суть проблемы заключается в том, что каждый автопроизводитель должен соблюдать определенные нормы выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом значительная часть продаж должна приходиться на электромобили. Те компании, которые не смогут достичь этих показателей, столкнутся с крупными штрафами.

Tesla, как производитель исключительно электрических автомобилей, оказывается в выгодном положении. Компания может продавать свои «квоты на выбросы» другим автопроизводителям, которые не справляются с выполнением экологических норм.

По данным Automotive News Europe, такие гиганты автопрома как Ford, Stellantis, Mazda, Subaru и даже Toyota уже рассматривают возможность сотрудничества с Tesla. Это позволяет им избежать огромных штрафов за превышение допустимых норм выбросов.

Аналитики прогнозируют, что подобные сделки могут принести Tesla до миллиарда долларов уже в этом году. Каждый грамм лишних выбросов обходится производителю в 105 долларов, а это значит, что сумма штрафов может быстро вырасти.

Стоит отметить, что жесткие экологические стандарты в ЕС вызывают неоднозначную реакцию в автомобильной промышленности. Многие производители считают их чрезмерно строгими и нереалистичными. Однако, Евросоюз твердо намерен сократить выбросы вредных веществ и перейти на экологически чистый транспорт.

В ближайшие годы мы можем стать свидетелями кардинальных изменений в автомобильной промышленности. Борьба за экологичность заставляет производителей искать новые решения и сотрудничать друг с другом. Tesla, благодаря своей специализации на электромобилях, оказывается в выигрышной позиции и может заработать на новых правилах ЕС миллиарды долларов.

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