Германия передаст Украине дополнительные ракеты к Iris-T 9.01.2025, 20:50

В кратчайшие сроки.

Германия поддержит Украину дополнительными управляемыми ракетами для систем противовоздушной обороны Iris-T. Это произойдет в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает N-TV.

Писториус рассказал, что изначально данные ракеты предназначались для Бундесвера, но сейчас перенаправляются непосредственно с производства в Украину.

«Мы сначала поставляем Украине, прежде чем пополнять наши запасы», - пояснил он.

Он подчеркнул, что данное решение было принято в связи с продолжающимися воздушными ударами России, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Точной цифры политик СДПГ не назвал.

Заметим, что по информации SPIEGEL, речь идет о 48 ракетах общей стоимостью около 70 миллионов евро. Германия уже поставила Украине три комплекса Iris-T, оборонительные батареи считаются очень эффективными против российских воздушных атак, но поставки боеприпасов являются проблемой.

В то же время министр анонсировал дальнейшую подготовку украинских солдат в Германии. Целевой показатель на этот год - 10 000, а с ноября 2022 года в Германии уже прошли подготовку более 19 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в конце декабря Германия передала Украине новый пакет военной поддержки. Среди прочего он включал в себя системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, Patriot и не только.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com