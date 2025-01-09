Изобретатели создали умные очки для тех, кто почти потерял зрение 9.01.2025, 21:55

1,994

Технология дает надежду.

Бруклинский стартап Soliddd представил прототипную версию очков Soliddd Vision, специально разработанных для людей с дегенеративным заболеванием глаз, которое приводит к полной потере зрения в зрелом возрасте.

На этой неделе на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе дебютировали умные очки Soliddd, специально разработанные для людей с дегенерацией желтого пятна (ДЖП). Это дегенеративное заболевание может привести к размытости или полному отсутствию зрения в центре поля зрения. Хотя это не приводит к полной слепоте, распознавание лиц, управление автомобилем, чтение или выполнение других повседневных действий может быть затруднено. Предыдущие исследования показали, что это заболевание становилось причиной потери зрения в зрелом возрасте в более 40−50% случаев в США и Великобритании.

Как пишет TechCrunch, разработка Soliddd позволяет пациентам с ДЖП, частично потерявшим зрение, использовать имеющиеся возможности глаза. Умные очки имеют уникальные запатентованные массивы линз, которые напоминают глаз мухи. Они делают проекцию несколько отдельных изображений на неповрежденные участки сетчатки. Это позволяет мозгу естественным образом построить полное 3D-изображение с хорошей остротой. В конце концов это ощущается пациентом так, как будто он имеет обычное сфокусированное зрение.

Сейчас очки являются лишь прототипом. Компания стремится к упрощению формы, чтобы очки в конце концов на вид были совсем как обычные. Также Soliddd проводит клинические исследования. Компания уверяет, что продажа будет возможна еще до получения разрешений от американского регулятора FDA.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com