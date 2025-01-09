Основательница движения за независимость Якутии оценила число соотечественников, которые к ней стремятся 4 9.01.2025, 22:02

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Раиса Зубарева

Якуты надеются на распад РФ.

Раиса Зубарева, основательница движения за независимость республики Саха (Якутия) в интервью NV оценила, сколько ее соотечественников стремятся к независимости от России.

«Думаю, около 30% Саха осознают это свое стремление, просто молчат, но в целом наш народ, если бы Россия завтра рухнула, не хотел бы ее восстановления, все понимают, что в своем государстве возможностей у нас было бы больше», — заявила Зубарева в интервью NV.

Она рассказала, что группа якутских депутатов поддержала антивоенный митинг, но их «сразу напугали» и они отозвали свое письмо.

«Но, думаю, даже во власти есть люди, которые сидят, молчат и ждут момента. Даже среди военнопленных — я спрашивала, хотели бы они, чтобы наша республика стала независимой, часть выступает за. Наша задача, нашей организации — пробудить это стремление, мы видим, как процессы консолидации национальной, они уже запустились среди других народов, которые сегодня живут в России», — сказала Зубарева.

В мае руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габбасов в интервью NV рассказал, что полномасштабное вторжение России в Украину усилило стремление к независимости в Башкортостане.

«Если брать башкир, то примерно 80% поддерживают идею независимости Башкортостана, среди татар — около половины положительно относятся. Что касается русских, то, конечно, более 80% не поддерживают идею независимого Башкортостана. Так что ситуация неоднозначная», — заявил он.

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