Пляжная сборная Беларуси по футболу вошла в топ-5 мирового рейтинга

Пляжная сборная Беларуси по футболу вошла в топ-5 мирового рейтинга1
- 9.01.2025, 22:10
Подопечные Николаса Альварадо в мае 2025-го поборются за кубок мира.
Международная федерация пляжного футбола обновила рейтинги сборных от января 2025 года.
Так, Беларусь поднялась на одну строчку и отныне стала пятой. Наша команда теперь выше Ирана и имеет в своем активе 2150 очков.
При этом тройка лучших команд не изменилась. Лидируют пляжные футболисты сборной Бразилии. Вторыми расположились итальянцы, замыкает тройку Португалия.
Выше Беларуси, на четвертом месте, Испания. Также вторую строчку, но отдельно, занимает отстраненная от международных турниров сборная России.
В середине января белорусы отправятся на сбор в Иран, где проведут три матча с местной национальной сборной.
Затем подопечных Николаса Альварадо ожидают вылет в ОАЭ в феврале и мартовский сбор в Санкт-Петербурге, где пройдет игра против россиян.
Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах.