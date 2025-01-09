Многодетная мама поделилась, сколько в месяц тратит на семью 3 9.01.2025, 22:29

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Поверили не все.

Девушка рассказала в TikTok о ежемесячных тратах на семью из пяти человек и попросила у подписчиков лайфхаки по экономии. Однако многие считают, что расходы у нее «совсем небольшие». На ролик обратил внимание CityDog.

По словам белоруски, питание в школе и школа искусств у детей бесплатные, поэтому получается экономить «примерно 150−200 рублей в месяц». За питание в саду и учебники девушка платит только 50%, а ближе к началу учебного года им с мужем на работе дают материальную помощь от государства.

Белоруска поделилась, что недавно с мужем купила квартиру и платят они за нее два кредита: общая сумма с коммуналкой — 750 рублей, а на все рассрочки в месяц уходит 470 рублей.

По приблизительным подсчетам автора видео, на питание она тратит примерно 700−800 рублей, на бьюти-процедуры — около 80 рублей. В итоге, по словам девушки, ежемесячные расходы на семью из пяти человек и кошки составляют 2000 рублей.

В комментариях под видео в TikTok большинство пользователей написали, что это небольшая сумма для многодетной семьи. Например, одна девушка поделилась, что у нее на «семью из трех человек расходы около 3000−3500 рублей, и нам не хватает».

Другая написала, что ее семья состоит из шести человек и в месяц приходится платить «880 рублей за кредит на квартиру, 200 рублей — за коммуналку, еще есть рассрочки, кредит на машину, сад, кружки, телефоны и прочие платежи — в сумме получается около 1500 рублей. А на продукты в среднем выходит 1700−2000 рублей минимум».

Еще одна пользовательница написала, что ее семья из четырех человек тратит в месяц 5000 рублей. А один мужчина поделился, что у него трое детей. «Жить приходится на 600 рублей», и им хватает. Однако, по его словам, он все равно просит свою жену искать вторую работу.

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