Как выглядел Несвиж в начале прошлого века 3 9.01.2025, 22:50

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Несвиж вписан в страницы истории как город, ставший центром Просвещения и очагом Реформации на белорусских землях. Родовое гнездо Радзивиллов — самого богатого рода Беларуси, город, получивший Магдебургское право, разграбленный шведами и «национализированный» Екатериной Второй. «Зеркало» решило показать вам снимки из Национального архива Польши, которые рассказывают о том, как выглядел Несвиж и его жители около сотни лет назад, в начале прошлого века, когда город входил в состав этой страны.

Городская улица с видом на Слуцкие ворота, Несвиж, 1932 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Несвижский замок, 1930-е годы. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Банкет, устроенный Радзивиллами в Несвижском замке для участников Третьего конгресса Международного совета по охоте в Варшаве, Несвиж, 1934 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Несвижский замок, 1930-е годы. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Теннисный корт в парке Несвижского замка, 1910-е годы. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Мария Радзивилл (1863−1941) и ее свекровь Мария (1840−1915), жена Антония, в трауре после смерти Ежи Радзивилла (1860−1914) сидят в карете, запряженной лошадьми, Несвиж, 1914 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Городская ратуша, Несвиж, 1920-е. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Строительство дороги Несвиж — Новогрудок, 1928 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Полесская семья (так обозначено в архиве) из Несвижского района, 1933 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Конное такси перед автобусной остановкой, Несвиж, 1934 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Группа старых евреев во время беседы на рыночной площади, Несвиж, 1934 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Азартные игры на городском рынке с использованием конфет, Несвиж, 1934 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Крестьянин отдыхает на телеге на городском рынке, Несвиж, 1934 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Беларусский мальчик охраняет телегу своих родителей на городском рынке, Несвиж, 1934 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Нищий с протезом вместо ноги играет на инструменте на городском рынке, Несвиж, 1934 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Здание районного суда, Несвиж, 1929 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Еврей во время молитвы на кладбище, Несвиж, 1933 год. Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

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