Как выглядел Несвиж в начале прошлого века

Несвиж вписан в страницы истории как город, ставший центром Просвещения и очагом Реформации на белорусских землях. Родовое гнездо Радзивиллов — самого богатого рода Беларуси, город, получивший Магдебургское право, разграбленный шведами и «национализированный» Екатериной Второй. «Зеркало» решило показать вам снимки из Национального архива Польши, которые рассказывают о том, как выглядел Несвиж и его жители около сотни лет назад, в начале прошлого века, когда город входил в состав этой страны.
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