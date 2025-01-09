В Минске закрываются все фирменные магазины Columbia

В Минске закрываются все фирменные магазины Columbia3
- 9.01.2025, 23:08
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Закрытие произойдет после распродажи остатков продукции.
В Минске в ближайшее время закроются все три магазина Columbia, узнал Office Life. Закрытие произойдет после распродажи остатков продукции.
В белорусской столице до последнего времени работали три магазина этого бренда — в торговых центрах «Скала», «Замок» и Green City. В них продавались одежда и аксессуары для активного отдыха американской компании Columbia Sportswear Company.
Для клиентов, у которых есть карточки лояльности этой торговой сети, до 13 января действуют скидки на любую одежду во всех трех магазинах — 40%. Возможно, этот срок продлят до конца января.
В Office Life предполагают, что позже для распродажи остатков продукции скидки будут сделаны для всех покупателей.
В последнее время в Беларуси нередко закрываются торговые сети, имеющие западное происхождение. В прошлом году закрылась сеть детской одежды «Буслік», основным акционером и поставщиком которой была польская компания. Осенью в Минске закрылась сеть магазинов польской обуви Wojas.