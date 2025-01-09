В 2025 году Норвегия выделит €2 миллиарда на военную помощь Украине
- 9.01.2025, 23:15
Об этом сообщил министр обороны Украины.
В 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории — более 2 миллиардов евро для Украины.
Об этом проинформировал министр обороны Рустем Умеров.
В рамках работы во время «Рамштайна» Умеров встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.
Собеседники обсудили приоритетные направления использования этой помощи.
Отдельное внимание уделили вопросу усиления систем ПВО — это критическое направление, и мы рассчитываем на поддержку со стороны Норвегии.
Также Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов. Обсудили новый механизм сотрудничества - «норвежскую модель», которая дополнит уже успешную «датскую модель» и усилит нашу обороноспособность.
«Норвегия — одна из стран, которая помогает не только на поле боя, но и способствует объединению европейских стран для поддержки нашего государства. Поблагодарил господина Бьорна Арильда Грама за лидерство Норвегии в Коалиции морских возможностей и за весомый вклад в поддержку Украины», - отметил Умеров.