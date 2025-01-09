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В 2025 году Норвегия выделит €2 миллиарда на военную помощь Украине

  • 9.01.2025, 23:15
В 2025 году Норвегия выделит €2 миллиарда на военную помощь Украине

Об этом сообщил министр обороны Украины.

В 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории — более 2 миллиардов евро для Украины.

Об этом проинформировал министр обороны Рустем Умеров.

В рамках работы во время «Рамштайна» Умеров встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Собеседники обсудили приоритетные направления использования этой помощи.

Отдельное внимание уделили вопросу усиления систем ПВО — это критическое направление, и мы рассчитываем на поддержку со стороны Норвегии.

Также Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов. Обсудили новый механизм сотрудничества - «норвежскую модель», которая дополнит уже успешную «датскую модель» и усилит нашу обороноспособность.

«Норвегия — одна из стран, которая помогает не только на поле боя, но и способствует объединению европейских стран для поддержки нашего государства. Поблагодарил господина Бьорна Арильда Грама за лидерство Норвегии в Коалиции морских возможностей и за весомый вклад в поддержку Украины», - отметил Умеров.

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