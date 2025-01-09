Где пройдут крещенские купания в Минске и Минском районе

Где пройдут крещенские купания в Минске и Минском районе2
- 9.01.2025, 23:29
Всего в столице и окрестностях оборудуют семь купелей.
Стал известен список мест, где можно будет окунуться в прорубь во время крещенских праздников.
В столице оборудуют три локации с прорубями, еще четыре – в Минском районе.
Купания начнутся 18 января в 18:00, а закончатся 19-го в 24:00.
В Минске купели организуют возле спасательных станций:
«Комсомольское озеро»
«Цнянская»
«Дрозды».
В Минском районе можно будет окунуться в купелях на водохранилищах Вяча, Криница и Птичь – у деревни Волчковичи.
Одна купель будет оборудована на Минском море в деревне Заречье в 7 км от МКАД (на спасательной станции «Заславль-1»).
В преддверии Крещения напомним основные правила для тех, кто готовится погрузиться в прорубь.
Перед купанием в купели запаситесь необходимыми вещами. Обязательно возьмите с собой теплый халат (желательно с капюшоном) и шлепанцы – в этом вам будет удобно идти от раздевалки к воде.
Кроме того, не забудьте большое полотенце – для растирания после ледяной ванны.
Можно взять с собой термос с горячим напитком и небольшой резиновый коврик – чтобы постелить под ноги для переодевания.
Перед купанием желательно согреться: сделать несколько физических упражнений. В проруби находиться можно не более одной минуты, иначе возможно переохлаждение.
Окунаться в необорудованные для этого проруби категорически запрещено. Ведь рядом нет спасателей и медработников, которые в случае необходимости придут на помощь.
Купание в состоянии алкогольного опьянения, как и распитие спиртных напитков, также под запретом.