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Где пройдут крещенские купания в Минске и Минском районе

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  • 9.01.2025, 23:29
Где пройдут крещенские купания в Минске и Минском районе

Всего в столице и окрестностях оборудуют семь купелей.

Стал известен список мест, где можно будет окунуться в прорубь во время крещенских праздников.

В столице оборудуют три локации с прорубями, еще четыре – в Минском районе.

Купания начнутся 18 января в 18:00, а закончатся 19-го в 24:00.

В Минске купели организуют возле спасательных станций:

«Комсомольское озеро»

«Цнянская»

«Дрозды».

В Минском районе можно будет окунуться в купелях на водохранилищах Вяча, Криница и Птичь – у деревни Волчковичи.

Одна купель будет оборудована на Минском море в деревне Заречье в 7 км от МКАД (на спасательной станции «Заславль-1»).

В преддверии Крещения напомним основные правила для тех, кто готовится погрузиться в прорубь.

Перед купанием в купели запаситесь необходимыми вещами. Обязательно возьмите с собой теплый халат (желательно с капюшоном) и шлепанцы – в этом вам будет удобно идти от раздевалки к воде.

Кроме того, не забудьте большое полотенце – для растирания после ледяной ванны.

Можно взять с собой термос с горячим напитком и небольшой резиновый коврик – чтобы постелить под ноги для переодевания.

Перед купанием желательно согреться: сделать несколько физических упражнений. В проруби находиться можно не более одной минуты, иначе возможно переохлаждение.

Окунаться в необорудованные для этого проруби категорически запрещено. Ведь рядом нет спасателей и медработников, которые в случае необходимости придут на помощь.

Купание в состоянии алкогольного опьянения, как и распитие спиртных напитков, также под запретом.

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